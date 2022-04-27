網友分享手機地縛靈　玩八年換機都刪不掉

「現在輸入禮包碼88888就送百級裝備、超多鑽石」，網路遊戲來來去去，每天收到各種新遊戲的廣告，沒多久卻沒了聲音。相比之下，近日有網友在ptt上分享發現自己手機裡竟然已經有玩超過八年的遊戲了，包含魔靈召喚和怪物彈珠。引起網友熱烈回響討論：「Candy Crush 十年了 捷運上還是常看到人玩」、「快6年的Pokemon GO」、「看到標題立刻聯想到魔靈」。不少玩家都肯定長壽手遊公司除了遊戲性高，內容豐富，滿足收集慾望、讓人捨不得刪之外，在國際市場都有良好營收，保持公司持續投注資源更新、辦活動和玩家互動，也讓玩家願意安心長久玩下去，甚至課金抽角啦。
有網友分享自己在巴哈姆特上發現其實長據排行榜的遊戲，都是一些老面孔，所以想和這些老玩家們一起交流一下心得。而自己長期在玩的手遊中，怪物彈珠因為和朋友一起玩所以持續了很長一段時間，加上一直有話題性的動漫聯名也會帶動他的粉絲情懷定期回去參與。
而魔靈召喚養成角色需要的長時間讓他對每個角色充滿感情，無法輕易放下，加上近期活動增加了抽中夢想角色的機會，讓身為老玩家的他想要好好「肝」一下拼出已經想要4、5年都還沒抽到的角色。除了角色豐富、養成充滿成就感吸引網友回應：「培養很久的遊戲要棄坑有時候真的會刪不下去」之外，推文中也有網友肯定魔靈召喚需要動腦的遊戲性，指出：「魔靈召喚+1 不過是喜歡他對戰有策略性需要動腦」。難怪也有網友推文「魔靈真的很好玩，看看後面還是一大票借鑒魔靈的手遊就知道了」，說明長壽手遊魔靈召換的確在市場創造出獨特的路線！
近來人氣手遊《魔靈召喚》推出上市8週年活動。5月31日前，只要簽到、消耗能量就可以得到紀念金幣，在紀念幣商店中無上限兌換神秘召喚書。收集達2000個紀念幣時還可以兌換必中5星的超越召喚書1張。不僅如此，遊戲也推出全新角色「幻影術士」和「夢喵」和玩家一起慶祝。