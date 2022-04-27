青民協批「班班有冷氣」看得到吃不到　教部：向縣市反映

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還有國中生遇到老師說「學校還沒收到教育局公文，現在開冷氣會出問題」，讓學生看著裝好的冷氣，批評說「到底是冷氣還是裝置藝術？」
青民協批評，當初裝完冷氣為了進行「壓力測試」，規定全校所有教室同時開啟冷氣，新竹的冷氣測試溫度為16度，許多師生必須穿上外套、戴毛帽上課，如今裝設完成，卻又發生「老師不讓吹」的窘境，「班班有冷氣」變成「班班只有裝冷氣」，政策美意形同虛設。
青民協呼籲，因應各縣市校園開冷氣的標準不一，教育部與各縣市教育局處應讓師生瞭解各縣市開冷氣的明確標準，讓學校與學生討論，訂定校內開冷氣的統一標準。
教育部表示，教育部已在111年2月底前完成公立高級中等以下學校電力系統改善及冷氣裝設，並於111年3、4月完成4階段壓力測試，公立國民中小學的冷氣電費，已透過一般教育補助款編入各縣市的年度預算。
教育部指出，冷氣電費是依各公立國中及國小各校各類班級數編列，以每間班級教室裝設2台冷氣，每年5月、6月、9月及10月計88天、每天8小時設算，同時，每校另額外增加20%的電費補助額度，供學校彈性因應。上述設算的補助經費，足以使用到120天以上，足夠支應學生在校使用。
另外，教育部強調，上述的月份及天數是用來設算電費的基準，並非冷氣使用的限制，依教育部函發的「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，只要室內溫度超過28度，就可以開啟冷氣。如校方於達到氣溫條件，不允許開冷氣，可向縣市教育局處反映，以即時處理。