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等待授權！輝瑞BNT提交申請　擬為5至11歲兒童打追加劑

▲指揮中心宣布6至11歲兒童接種莫德納疫苗，兒童疫苗瞬間成為民眾話題焦點，《NOWnews今日新聞》也在此統整各國施打兒童疫苗作法與後續反應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心宣布6至11歲兒童接種莫德納疫苗，兒童疫苗瞬間成為民眾話題焦點，《NOWnews今日新聞》也在此統整各國施打兒童疫苗作法與後續反應。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-27 17:35:39

我國預計於5月2日開始進行兒童疫苗接種，衛福部次長薛瑞元27日時進一步表示，除了莫德納以外，預計本週也將會跟輝瑞BNT簽約。而美國已經在去年10月批准5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗，目前接種率約28%。輝瑞與BNT表示，他們已經向美國食品暨藥品管理局（FDA）提出申請，希望能授權為這個年齡區間的兒童施打第3劑追加劑。

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根據美國《國家廣播電台》（NPR）報導，輝瑞與BNT在本月初最新公開的中後期研究數據顯示，讓5至11歲的兒童接種第3劑追加劑是安全的，並且能保護他們不被Omicron變異株感染。輝瑞以及BNT表示，為年幼的孩童施打第3劑，可以增強5至11歲兒童對新冠原始病毒和Omicron病毒的保護力。

輝瑞與BNT於26日證實，目前已經向美國衛生監管機構提交申請，希望批准5至11歲年齡區間的孩童接種每劑10微克的加強針，而成年人的接種劑量為30毫克。

雖然有部分專家認同要為5至11歲族群施打追加劑，但也有許多人質疑，是否有必要讓年幼的孩童再接種一次疫苗。

史丹福大學醫學院資深副院長梅爾多納多（Yvonne Maldonado）表示，隨著時間推移，疫苗造成的免疫力會減弱，這也會發生在兒童身上。因此從目前的數據來看，確實會支持接種疫苗以及追加劑。

美國賓州費城兒童醫院疫苗科學家歐菲特（Paul Offit）則認為，免疫力低下的狀態，的確是需要接種第3劑疫苗，但目前疫苗的效力仍能保護兒童免於重症。歐菲特表示，「我認為現在沒有明確理由讓（兒童）施打第三劑。」

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據顯示，目前接種完兩劑疫苗的5至11歲孩童僅820萬人，接種率約為28％，因此不確定第三劑的數量需求。

美國FDA在去年10月批准5至11歲兒童接種兩劑輝瑞BNT疫苗，並於今年1月批准12至15歲施打第三劑，目前僅有醫生證明免疫低下的5至11歲兒童可以施打追加劑。而在12至17歲的兒童當中，僅有不到四分之一的人有接種追加劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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