等待授權！輝瑞BNT提交申請　擬為5至11歲兒童打追加劑

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輝瑞與BNT於26日證實，目前已經向美國衛生監管機構提交申請，希望批准5至11歲年齡區間的孩童接種每劑10微克的加強針，而成年人的接種劑量為30毫克。
雖然有部分專家認同要為5至11歲族群施打追加劑，但也有許多人質疑，是否有必要讓年幼的孩童再接種一次疫苗。
史丹福大學醫學院資深副院長梅爾多納多（Yvonne Maldonado）表示，隨著時間推移，疫苗造成的免疫力會減弱，這也會發生在兒童身上。因此從目前的數據來看，確實會支持接種疫苗以及追加劑。
美國賓州費城兒童醫院疫苗科學家歐菲特（Paul Offit）則認為，免疫力低下的狀態，的確是需要接種第3劑疫苗，但目前疫苗的效力仍能保護兒童免於重症。歐菲特表示，「我認為現在沒有明確理由讓（兒童）施打第三劑。」
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據顯示，目前接種完兩劑疫苗的5至11歲孩童僅820萬人，接種率約為28％，因此不確定第三劑的數量需求。
美國FDA在去年10月批准5至11歲兒童接種兩劑輝瑞BNT疫苗，並於今年1月批准12至15歲施打第三劑，目前僅有醫生證明免疫低下的5至11歲兒童可以施打追加劑。而在12至17歲的兒童當中，僅有不到四分之一的人有接種追加劑。
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