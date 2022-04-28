移工群聚問題怎解？台大醫：雇主角色很重要

近期台灣本土疫情重新升溫，陸續有工廠傳出移工群聚問題。台大醫院執行長兼任台大醫院家庭醫學部主治醫師的彭仁奎接受四方報專訪時指出，關於台灣移工的群聚問題，其實有許多移工可能是輕症或無症狀，或許患者本身也不知道自己染病。「因此我們新南向人員健康服務中心，將醫療資訊翻譯成各國的語言圖卡和衛教資訊，加強針對各國移工進行宣導。」彭仁奎說。
而針對移工群聚問題，他認為雇主的角色很重要，尤其要做好三大預防措施，包括確保移工族群疫苗打滿三劑、眼口鼻保護和用餐地方要加強防護。「如果細看足跡史，會發現根本是『旅遊美食』大全，很多確診者被感染或感染別人都是在餐廳或娛樂場所，需要脫口罩的地方最危險，也是最需要去加強防疫的重點場所。」彭仁奎說其實不管是移工或台灣民眾，都要確保這三大項預防措施，正常戴口罩的場合下能杜絕大部分的感染源，反而是用餐地點和宿舍，需要多加防範。
「新南向人員健康服務中心」提供來台灣工作的東南亞國家人民和前往東南亞國家的台灣民眾醫療諮詢服務，官網上不但有11個新南向國家的醫療資訊和當地醫療用語，同時有線上諮詢管道，讓不諳當地語言的台灣民眾和來台灣的海外人士能有初步的醫療認知。
在移工群聚的議題上，則需要台灣大眾共同努力。目前台灣開放「印尼」、「越南」、「菲律賓」、「泰國」及「馬來西亞」和「蒙古」這六國的移工進入台灣工作，來自南方島嶼國家的東南亞移工總人數，從 1990 年代剛開放的3千人，到現在已突破71萬人，可以說移工已成為台灣不可或缺的勞動力，在防疫上要將移工族群納入考量。