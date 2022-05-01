全新iPad Air 5搶先開箱！3大進階必看　「2種人」多想想

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這次最受矚目的就是配置M1晶片，核心處理器晉升到iPad Pro等級，因為有著M1晶片加持，比起配備 A14 仿生晶片的iPad Air 4，CPU 效能最高可快上 60%。另外，在繪圖處理效能，8 核心 GPU 可提供比 A14 仿生晶片最高快達 2 倍的繪圖處理效能。實際開啟遊戲同時上網多工處之下，體驗順暢，且機身不會明顯過熱。
進階2：新增加紫色
以外型來說iPad Air 5和iPad Air 4幾乎是一模一樣，厚度僅 6.1 公釐，重量不到 500 公克，機殼以 100% 再生鋁金屬製造。唯獨在顏色上有所差異，iPad Air 5取消上一代的綠色，改為紫色，另有太空灰色、星光色、粉紅色以及藍色。螢幕維持10.9吋Liquid Retina 顯示器，頂端按鈕為整合 Touch ID的指紋識別感測器。
進階3：前置相機具備人物居中功能
前鏡頭從原本的700萬畫素進化到1200萬畫素廣角，同時具備人物居中功能，透過 FaceTime 或第三方 app 視訊通話時，人物主角都能完美保持在畫面中央，是相當實用的進化，帶來更自然、參與感更高的視訊通話，現已於所有 iPad 機型上提供。1200 萬像素後置相機可捕捉 高解析度的相片和 4K 影片。
實際體驗報告
短時間的上手體驗iPad Air 5，對於使用了iPad Pro同等級的M1晶片，玩遊戲、多工處理都帶來順暢的體驗，另外，加入了視訊置中功能，應付學童線上課程或是視訊會議都能更聚焦在人物上，再來就是Apple Pencil 2書寫的跟手性更強，方便學生隨時做筆記。
該不該換機？有兩種人可以再想想
第一種，如果為了紫色機身想要換機，真心建議，看過實機再決定！iPad Air 5的紫有點偏灰紫色，在不同角度的光線照射之下甚至會出現銀色的感覺，雖然並不像是iPhone 11的粉紫來的吸睛討喜，但依舊頗有質感，，如果為了紫色機身想要升級，可能要仔細想想，除非是裸機派的，否則不管買哪一款顏色，通常都會加購保護殼，美美機身都被保護殼包住了，哪種顏色就別計較了，挑一款喜歡的殼且保護力全面的反而更重要。第二種，想從iPad Air 4升級iPad Air 5，可以不用急於一時，畢竟兩代之間沒有突破性的改變。
如果已經是用了2~3年甚至5年以上的機型，就會有明顯差異，尤其是還停留在Home鍵時代的iPad，升級到iPad Air 5就會非常有感，M1晶片玩起遊戲順暢不燙手，全螢幕的設計，帶來更廣闊的視野，且畫面更加細膩。對於學生族群來說想要入手新款iPad，iPad Air 5支援手寫筆和鍵盤，不管是當小筆電或是數位手寫筆記本都會是一個相當好的選擇。
iPad Air 重點功能
- 10.9吋 Liquid Retina 顯示器
- M1 晶片
- 1200萬畫素鏡頭、1200萬畫像超廣角前鏡頭
- USB-C連接埠
- 5G行動上網
- 可搭配第二代Apple Pencil、巧控鍵盤、鍵盤式聰穎雙面夾
- 電量可達10小時
- 頂端按鈕內建指紋識別感測器
- Wi-Fi版，64GB售價17900元、256GB售價22900元
- Wi-Fi+行動通訊，64GB售價22900元、256GB售價27900元