下肢傳統復建痛到哀叫 「機器人」輔助訓練幫大忙

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亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩表示，患者去年11月因為車禍導致腦傷以及骨盆骨折，雖不用開刀，但得臥床讓骨盆骨裂處自行恢復，只是躺床三個月之後，因缺乏活動，導致下肢力量不足，後續雖安排婦人採用傳統站立訓練，但患者還是會因骨盆疼痛難耐，每每訓練都無法順利完成，因此建議採用最新引進的下肢行走復健機器人扮演小幫手。
下肢行走復健機器人 包覆支撐減少疼痛
簡郁佩指出，「下肢行走復健機器人」有別於傳統復健輔具，不會有吊在胯下的不適感，能透過外骨骼機械結構以及自動化控制系統，代替治療師的雙手，帶動患者的雙腳進行踏步訓練，加上下肢有配備安全綁帶，包覆性、支撐性高，讓患者有腳踏實地的感覺，減少復健時的疼痛感。
復健部部長周立偉也強調，下肢行走復健機器人能支持與帶動下肢的三個關節，模擬正常時的行走步態，隨著患者的狀態調整行走速度、步伐，導正患者正確的走路姿勢，同時還能即時監測患者血壓、心跳和血氧濃度，確保患者在使用時安全無虞。
量身定做復建計畫 降低受傷可能性
周立偉說明，下肢行走復健機器人可為每個病人量身訂做復健計畫，不僅突破先練站再練走的治療階段，提早進入安全保護下可部分承重的行走訓練，患者也更樂於接受復健治療，增加自信心，搭配完整的安全防護措施，也能減少復健過程受傷的可能性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53574
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