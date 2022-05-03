美接連派人赴烏、拉高勝利承諾 紐時：令部分盟友不安
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），近日都陸續前往烏克蘭首都基輔視察，公開表達美國對烏克蘭抗俄侵略的支持，不過有外媒分析，美方接連派出政府要員赴烏，甚至一再拉高、加碼承諾協助烏克蘭戰勝，已經讓部分盟國感到不安。
根據《紐約時報》報導，隨著官員每次訪問，儘管美國對於該如何定義勝利一詞仍不確定，但其對烏克蘭勝利的承諾似乎越來越多。在裴洛西到訪基輔後的第2天，她於波蘭的記者會上表示，美國會與烏克蘭、北約站在一起，直到贏得勝利。由於裴洛西是自戰爭開始以來，訪問基輔級別最高的美國官員，她說的話也被視為代表總統拜登（Joe Biden）。
不過，在美國國防部長奧斯汀後來的言論，似乎將戰爭的目標，從捍衛烏克蘭的獨立和主權，轉向「削弱俄羅斯」後，有關美國在俄烏戰爭中扮演的角色就引發了一些爭議，何況盟國雖同意將提供更多重型、先進武器給烏克蘭，但在把戰爭目標從烏國轉向俄國方面則毫無共識。
法國國防分析師海斯堡（François Heisbourg）表示，歐洲有一種感覺，即美國正在把每個人都拖入一場不同的戰爭；德國分析家斯佩克（Ulrich Speck）認為，美國相關言論很可能給俄國提供為自己辯護的依據，並製造出西方將進一步行動的憂慮，但這並非西方陣營普遍想看到的結果，部分盟國並不想「撕碎俄國」。
前法國駐美國和聯合國大使阿勞德（Gérard Araud）則在推特上評論道：「對烏克蘭的支持方式和目標，應該在盟友之間的政治層面上達成一致。現在，我們正夢遊到沒人知道的地方。」
報導最後提到，所謂的勝利究竟是指什麼，無論是將俄羅斯完全趕出烏克蘭，或只是阻止其軍隊繼續推進，直到失去進攻動力並選擇談判，仍然是懸而未決的問題，而這也將取決於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）定義的勝利，是否足以讓他選擇戰爭一途。