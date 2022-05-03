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慢性疼痛有苦說不出　食藥署出版2本疼痛照護參考手冊

慢性疼痛有苦說不出　食藥署出版2本疼痛照護參考手冊
慢性疼痛有苦說不出　食藥署出版2本疼痛照護參考手冊

健康醫療網

2022-05-03 21:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】慢性疼痛依成因可分為癌症疼痛和非癌症慢性疼痛，為有效改善病人的疼痛，維護病人的生活品質，食藥署委託奇美醫院編撰出版「非癌慢性疼痛照護及成癮性麻醉藥品使用參考手冊」與「癌症疼痛照護及成癮性麻醉藥品使用參考手冊」共2本手冊，並公開於食藥署網站，提供醫事人員於慢性疼痛照護及成癮性麻醉藥品使用之參考，另亦供其他必要之醫療專業人士參考。

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非癌慢性疼痛　採四階梯處理模式

依據國際疼痛研究學會（International Association for the Study of Pain,簡稱IASP）定義，疼痛是一種令人不愉快的感覺及情感的體驗。一般而言，當疼痛超過3個月即屬於慢性疼痛。「非癌慢性疼痛照護及成癮性麻醉藥品使用參考手冊」中提及國際間對於非癌慢性疼痛病患最新照護模式，採四階梯處理模式，分別是第一階由病人進行自我減痛處置、第二階加入非藥品治療、第三階再加入非成癮性麻醉藥品治療、第四階介入性治療及使用成癮性麻醉藥品。

其主要精神是不論病人處在哪個階段，皆須主動管控自己和疼痛相關的共病症，並且主動參與疼痛相關的治療，而成癮性麻醉藥品的使用為四階中之最後一階，使用成癮性麻醉藥品需依醫囑用藥，請勿自行調整用藥的劑量。

癌症疼痛影響廣　需採全人照護　

另外，「癌症疼痛照護及成癮性麻醉藥品使用參考手冊」中提及癌症疼痛所產生的問題不僅是疼痛，而是癌症及癌痛所造成全面性影響，因此癌症疼痛需採全人照護（holistic care），可以區分為生理（對身體照護與疾病治療）、心理（在精神、情緒及心靈上的關懷與支持）、及社會（強化家庭/社會支持力），即以全人照護的理念來實施病人照護，以緩解癌症病人疼痛，提升病人的生活品質。

慢性疼痛問題　應尋求專業醫師診治

食藥署呼籲，如有慢性疼痛問題，應尋求醫師診治;若醫師評估確有成癮性麻醉藥品治療之必要，可依醫師開立之管制藥品專用處方箋，領取成癮性麻醉藥品，並須遵照醫囑使用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53579

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