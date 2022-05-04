20多歲女接種三劑染疫亡　專家籲中央持續追蹤

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陳秀熙指出，對此這個年輕個案可能要回溯幾個重要的訊息，第一要檢視第三劑施打的時間，是否已滿兩週，與第二劑的接種時間相隔多久？另外是確診之後何時有症狀出現，症狀持續多久？或可能是潛在的免疫力相關疾病，種種變因下，的確可能會產生少數但是非常遺憾的個案，病毒量和抗體量也是需要回追的數值。
陳秀熙說明，以美國為例，美國高致死率的其二原因為長期種族間健康不平等的問題，面對疫情後，更加劇其對種族間的影響，以西班牙裔、黑人、原住民為多，而死亡率亦由西班牙裔為最多，說明該族群在醫療照護仍屬弱勢，而亞洲人雖然發生率名列前茅，除了因為其收入為最高的族群，相對會有較佳的醫療照護外，加上亞洲人疫苗施打率較高與較徹底落實NPI措施，使其死亡率為最低。
針對潛在的中重症族群，陳秀熙建議，有些確診者在病程中出現幾個狀況就要趕快就醫，可能是發燒持續，沒有減退，或是喘氣狀況沒有改善，另外要注意，會不會因為地方醫療量能吃緊，讓就醫的潛在中重症者錯過搶救的黃金時機，以這樣的個案來說，的確有持續追蹤的必要。
以台灣來看，陳秀熙指出，地理區域的分佈也是致死率高低的變因之一，「因為鄉鎮之間的醫療資源的分配不同，就醫的習慣也不同，是不是可能社經地位上比較低，因此死亡率較高？職業的不同也會有影響」，未來像是醫療資源相對缺乏的離島地區，或是以中高齡為人口主要組成的區域，都應該是密切觀察的重點。
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