一篇文章搞懂「快篩實名制」！ 哪些人需要使用？ 篩檢陰性不代表沒確診？

因應逐漸升溫的國內疫情，疫情指揮中心宣布自即日起（4/28）採取「快篩實名制」，民眾可於超商、藥妝店或藥局通路，以健保卡實名制方式限額購買。另外，實行長達一年的「簡訊實聯制」也於即日起宣布取消。至於快篩的使用時機、使用族群與注意事項為何？
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快篩試劑該如何取得？ 哪些族群適用快篩試劑？
根據疫情指揮中心公告，一般民眾可於超商、藥妝店與藥局通路限額購買快篩試劑，身分證尾數單號者與每週一、三、五領取；雙號者於每週二、四、六領取，週日則所有民眾皆可領取。居家隔離者使用之試劑，由隔離所在處地方政府發放、而有呼吸道症狀民眾，則應於定點診所掛號看診，由醫師評估後發放。
指揮中心也於稍早宣布，自4/28起調整居家隔離公費快篩試劑發放數量，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用，學生務必於4天自主防疫期滿且於次日快篩檢測陰性後方可上學。
疫情指揮中心建議以下5類族群，可視自身所在位置、身體狀況購買快篩試劑：
1. 曾前往感染比例較高地區者。
2. 曾到過確診者足跡熱區者。
3. 與快篩使用者或確診者有密切接觸者。
4. 曾前往人潮眾多地區者。
5. 曾與確診者足跡重疊者。
居隔者檢測陽性該怎麼辦？ 什麼情況不適合做使用？
疫情指揮中心指出，居家隔離者或居家檢疫者，匡列後應進行1次快篩。若快篩檢測結果為陽性，應立即前往社區採檢院所（禁止搭乘大眾運輸工具）採取PCR檢測，將快篩器具用塑膠袋密封，一併交予院所人員處置，並依規定流程進一步就醫。4天自主防疫期間，最多進行4次快篩，陰性者可配戴口罩工作或外出採買。
若居家隔離者或居家檢疫者，出現新冠肺炎相關症狀時，「不宜」使用家用快篩試劑在家檢測，應配戴醫用口罩盡速前往醫療院所就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具。
快篩試劑使用的注意事項？ 快篩陰性不一定沒確診？
疫情指揮中心提醒民眾，居家快篩試劑的最終結果，可能出現「偽陰性」或「偽陽性」，實際染疫狀況仍需透過實驗室之「核酸檢測」作為診斷依據。多次快篩陰性代表感染病毒之機率較低，但仍應以PCR檢測作為最終的判斷標準。
美國疾病管制局（CDC）曾發表指引，指出快篩可被考慮使用於：發生新冠肺炎症狀、接觸過確診者，或參與有嚴重疾病風險群（如長者、未施打疫苗者、免疫功能低下者）在場之聚會前。不過，國內快篩試劑存量與國外相比存量有限，重症醫學專家黃軒醫師即建議，民眾若經歷以下狀況：「有呼吸道症狀」、「與確診者足跡重疊」、「與確診者處同一空間」、「處於高風險區域」，可再視情況採買快篩以了解是否確診，切勿浪費醫療資源或囤積物資，造成居隔者無試劑可用的情況。
資料來源：
Self-Testing At Home or Anywhere
民眾使用 COVID-19 家用快篩試劑指引
家用快篩試劑實名制4月28日上路 - 衛福部疾管署
公費快篩試劑非直接免費領用 經醫師評估始可發放
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