特企／「健康老施」攜手阿瘦皮鞋　孝親月送愛心

我是廣告 請繼續往下閱讀
「要活，就要動！」這個簡單的道理人人皆知，然而對於行動不便的長者、坐輪椅的朋友，或是中風的失能人士，走路卻是遙不可及的夢。施泰生過去大半輩子都在研發運動器材，一手打造出的健身器材位居國內前三大品牌。談及創立「健康老施」的初衷，施泰生表示，是與母親有關。他說到，「我的前半生都在為健康的人研發運動器材，卻忽略的銀髮族復健以及運動的需求」，在一次意外中，施泰生高齡88歲的母親不幸跌倒，當時並沒有合適的復健器材可以助其復健，「當時，只能看著媽媽的病情快速惡化，成了我一生中最大的遺憾」。
唯一模擬真人走路 日行萬步不是夢
施泰生將這份遺憾轉化為動力，成功研發出適合銀髮族的電動健步機，透過被動的走動，以及輔助的活動功能，讓不管是「走不動」的銀髮族，還是「不想動」的上班族，都能輕鬆動起來！使用者亦可透過主動的運動，利用看電視、看報紙的時間，即可輕鬆鍛鍊下半身以及腿部肌肉，同時也能訓練手臂以及上半身，適度地動一動來改善肩頸不適問題。
五月是孝親的月份，也是子女向父母展現感恩的時機，「健康老施」攜手阿瘦皮鞋推出電動健步機孝親月 (孝親紅) 限量款，新一代健康老施電動健步機能模擬真人走路、12段變速可調速度、12段智能自動程式控制等，讓人人在家就能日行萬步！孝順與健康不要等，從現在就開始！
「健康老施」新一代電動健步機只要觸控任意鍵，即可啟動機器，還有12種自動程式控制變化速度，速度範圍則可12段式調整，每分鐘可從30步～150步之間選擇，日行萬步不需出門即可輕鬆完成！對中風需要復健或膝關節退化的人士，經過專業復健師肯定、更獲國家專利證書的「健康老施」新一代電動健步機，將可以最有效地增加關節靈活度、增進循環並增加心肺功能，讓長輩提早恢復健康，重新找回走路的本能。
李珮菁找回盼望 癱瘓42年後腳可以動了
資深歌手「月亮歌后」李珮菁，過去因手術失敗導致下半身癱瘓長達42年，持續使用「健康老施」新一代電動健步機約半年，左腿開始逐漸恢復知覺並能恢復簡單動作，顯示「被動運動」確實有其復健成效。
創辦人施泰生表示，多數長者都有關節退化以及肌少症的問題，有些長輩更有三高、中風失能等狀況，「不敢運動」成了最大的阻礙，然而如果長期臥床，肌肉、心肺功能只會快速退化，最後恐失去行動力。施泰生提醒，無法自主運動的人，可透過「被動的走動」以及「輔助的活動」靠著電動健步機帶動的多段變速自動功能，漸進式的鍛鍊與慢慢地強化肌肉。健康老施電動健步機是最能快速上手、也讓使用者能夠以最輕鬆的方式運動，健康老施電動健步機，可讓銀髮族群或者因身體的狀況無法活動者，找回失去的健康，也可以讓健康的人用「主動的運動」的模式來進行肌肉耐力練習，作為日常的運動健身保養，更有趣的是它可以同時使用，被動模式然後再主動出力，累了可放鬆再繼續讓機器被動式的活動來導引，人人都能養成運動與鍛鍊的好習慣。
「健康老施」攜阿瘦皮鞋推「孝親限量款」
為守護長者健康，同時感恩回饋消費者，「健康老施」與阿瘦皮鞋攜手推出「孝親紅聯名款」，同時搭贈品護膝護腰限量推出，原市價18800元，5月份孝親優惠價只要$6,600元，健康老施期望透過5月孝親月的愛與感恩，能再藉由新一代健康老施電動健步機，將愛延續到永遠，也讓每一個家庭中的媽媽，甚至所有的家族重要成員，人人都能重拾健康「走」出幸福人生！
掌握更多健康老施產品資訊，敬請密切關注：
健康老施Facebook：https://www.facebook.com/hyshih168/
健康老施Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCTpqEBXOs45XQpheQKmgU4w/featured