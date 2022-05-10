毛巾用幾天該清洗？專家曝超過「這天數」：像馬桶擦身體
毛巾是每人每天清潔身體時一定都會使用的貼身日常用品，也很習慣在擦拭過後放在浴室裡方便下一次繼續使用，但是你知道毛巾使用多久就該清洗嗎？毒理學專家招名威日前就透過臉書表示，如果毛巾超過「這天數」沒洗，病菌量能達到約8千萬個，就如同「以馬桶擦拭身體一般」，恐怕會影響身體健康！
招名威教授提到，很多人知道衣服穿1、2次就要清洗，但是卻常常忽略每天使用的毛巾，「久久未洗的毛巾，會含有相當多種類的病菌，除了最常聽到的大腸桿菌，也會隨著每個人的身體狀況不同，帶有各種不同的病菌，例如金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌、退伍軍人菌、仙人掌桿菌等。且天氣潮濕，這些病菌會不斷的繁殖，再加上浴室往往是整個家中最潮濕的地方，更有利病菌滋長。」
同時他也表示，根據研究「毛巾三天沒洗，病菌量就可以達到約8千萬個，如同以馬桶擦拭身體一般，一周沒洗就可達到上億，遑論許多民眾是放到出現味道或是月計算。」因此很多民眾會出現的皮膚過敏、毛囊炎、落髮、陰道或下泌尿道感染等疾病，很有可能都是因為不當使用毛巾造成的結果。
招名威教授也建議，毛巾這類貼身使用物品，如必須放在較為潮濕的浴室，則最好使用除濕機除溼，或是隨時打開窗戶通風，另外「毛巾不要共用，建議使用自己的毛巾，避免病菌互相感染，日常可準備2條毛巾輪流使用，每3天就確實清洗一次，最好用熱水清洗為佳，徹底清除病菌。」如果無法確實讓毛巾曬太陽徹底曬乾，也可以藉由烘乾方式，會遠比風乾效果更好。（編輯：陳珮瑜）