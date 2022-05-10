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兒童「包皮王」該割包皮嗎？ 醫：小弟弟這樣照顧

兒童「包皮王」該割包皮嗎？ 醫：小弟弟這樣照顧
兒童「包皮王」該割包皮嗎？ 醫：小弟弟這樣照顧

每日健康-每日都做得到的健康

2022-05-10 11:30:44

包皮過長成為「包皮王」難以清洗乾淨，是許多爸爸媽媽在面對家中兒童清潔「小弟弟」的苦惱。畢竟包皮過長或是不乾淨，很容易導致「小弟弟」發炎感染。而很多父母也在思考嬰兒時期是不是就該幫小孩割包皮，避免日後有著難以啟齒的苦惱。粉專「鳥科學先生」就建議，讓孩童把「國中」當成一個分界點。泌尿科醫師施冠偉也說，小男生出生時，幾乎都是包莖的狀態，大多數的人會隨著時間慢慢的退下包皮，所以照顧上不需要強迫包莖退下，只需要做好清潔與觀察即可。

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施冠偉表示，嬰幼兒時期，孩童尚未具備自我清潔能力，父母在換尿布的時候只需要用清水輕輕擦拭外部即可，有時候可能會看到白黃色的分泌物或是屑屑，這是包皮垢排出，很正常，並不需要過度擔心，至於龜頭的部分，不需要特別清潔，可以輕輕的把包皮往後拉到卡住的位置就好了，然後用棉花棒沾清水擦拭尿道口，不需要特別用力推下包皮以避免受傷，在清洗時，不需要使用清潔劑之外，也不用天天清洗，避免過度清潔造成包皮發炎的情形。

至於具備清潔能力的孩子，施冠偉則強調，當孩子能夠依照指令推包皮來清潔的狀態，這時可以請孩童自己往後退包皮到卡住的地方，但會出現三種情形，第一種情況，包皮可以順利的完整退下，並且看到冠狀溝的位置，其次，可以露出部分龜頭，但是還有包皮與龜頭沾黏的部分，最後一種則是，完全無法露出龜頭。如果是第一種，只要1至2天用清水或中性的肥皂清洗龜頭與包皮即可，若為第二種的情形，代表沾黏的部分應該會隨著時間慢慢分離，只要每天洗澡都把包皮往後拉到沾黏的部位後清洗，龜頭就會慢慢完整浮現的，最後一種情況，則是每天把包皮後拉到卡住的位置後，用中性肥皂或清水清洗，龜頭的部分還是可以用棉花棒沾清水深入包皮內做清潔，一樣可以避免包皮發炎。

包皮是否兒童期要割，專家有話說
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而家長疑問包皮到底要不要在嬰兒就割？粉專「鳥科學先生」表示，將「國中」作為一個分界點，國中以前的男生，可以先用保守觀察以及藥膏塗抹的方式來做治療，除非有包皮發炎的現象，否則並不建議割除包皮，國中以後的男生如果還是無法推下包皮做清潔，可以考慮做包皮環切手術。如果真的不小心成為「包皮王」，造成排尿不舒服或是出現不明分泌物，盡快找醫師治療才是上策。

施冠偉醫師
施冠偉醫師
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