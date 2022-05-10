兒童「包皮王」該割包皮嗎？ 醫：小弟弟這樣照顧

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至於具備清潔能力的孩子，施冠偉則強調，當孩子能夠依照指令推包皮來清潔的狀態，這時可以請孩童自己往後退包皮到卡住的地方，但會出現三種情形，第一種情況，包皮可以順利的完整退下，並且看到冠狀溝的位置，其次，可以露出部分龜頭，但是還有包皮與龜頭沾黏的部分，最後一種則是，完全無法露出龜頭。如果是第一種，只要1至2天用清水或中性的肥皂清洗龜頭與包皮即可，若為第二種的情形，代表沾黏的部分應該會隨著時間慢慢分離，只要每天洗澡都把包皮往後拉到沾黏的部位後清洗，龜頭就會慢慢完整浮現的，最後一種情況，則是每天把包皮後拉到卡住的位置後，用中性肥皂或清水清洗，龜頭的部分還是可以用棉花棒沾清水深入包皮內做清潔，一樣可以避免包皮發炎。
而家長疑問包皮到底要不要在嬰兒就割？粉專「鳥科學先生」表示，將「國中」作為一個分界點，國中以前的男生，可以先用保守觀察以及藥膏塗抹的方式來做治療，除非有包皮發炎的現象，否則並不建議割除包皮，國中以後的男生如果還是無法推下包皮做清潔，可以考慮做包皮環切手術。如果真的不小心成為「包皮王」，造成排尿不舒服或是出現不明分泌物，盡快找醫師治療才是上策。
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