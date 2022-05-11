Sony旗艦新機Xperia 1 IV登場！拍照、錄影、直播超強大

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此外，Xperia 1 IV為旗艦1系列首度加入Videography Pro錄影功能，依據眾多影片創作者的意見，打造Videography Pro功能，整合各項錄影設定提供更直覺的操作介面，讓創作者即便正在拍攝中，也能方便調整對焦、曝光、白平衡等。所有鏡頭皆可拍攝4K HDR 120fps高幀率影片，是目前唯一僅有Xperia手機支援，能拍攝高速移動場景，也可選擇5倍、4倍或2倍慢的速度，將日常生活的平凡時刻，立刻變成充滿電影感的4K慢動作絕佳影片。再加上獨家FlawlessEye™光學防手震技術，影片更加流暢穩定、被攝主體不模糊，同時錄影也支援眼部及物件體即時追蹤對焦，拍攝時清楚對焦，讓創作者將更多心力置於構圖。
Xperia 1 IV在Videography Pro功能提供全新的即時直播功能，可以透過Xperia 1 IV即時直播至YouTube影音平台，搭配眼部及物件即時追蹤對焦的效果隨時準焦，不僅改善直播品質也簡化直播流程。使用Videography Pro功能錄影時，更可搭配Sony獨家推出的Vlog專屬外接螢幕與GP-VPT2BT等藍牙無線遙控拍攝握把，透過主鏡頭進行直播。也可使用Xperia 1 IV做為Alpha™相機的4K螢幕，具備亮度、變焦及格線等一系列實用設定，還能透過Xperia進行直播，將Alpha相機高畫質即時直播到影音平台，多種直播方式能依照個人需求不同選擇。
由於三鏡頭更均支援每秒20張超高速連拍，透過每秒高達60次連續自動對焦/自動曝光的演算法，提高每張照片之間對焦與曝光的計算次數，達到快速精準對焦。三鏡頭也都支援即時眼部追蹤對焦和物件追蹤對焦，運用AI智慧演算法和3D iToF測距感測器掌握畫面深度，即使拍攝快速移動的人物或物體，仍能清楚留住人物或動物的瞬間。在光源不足的條件下，Xperia 1 IV也能運用AI白平衡技術捕捉和校正色彩，如實呈現精彩畫面。Xperia 1 IV結合強大的潛望式望遠光學變焦鏡頭、散景技術、先進自動對焦技術，捕捉令人屏息的精彩畫面。
喜歡追劇的朋友也有福了，Xperia 1 IV採用6.5吋21:9 4K HDR OLED 螢幕，無開孔、無瀏海的設計帶來沉浸式視野。Xperia 1 IV與前代手機相比螢幕亮度提升50%，螢幕亮度在不同光源程度的環境中，會自動調整程最佳觀賞亮度。擁有源自於BRAVIA®電視技術的X1™ for mobile影像處理技術，為影音串流帶來更棒的對比、色彩及清晰度。120Hz螢幕更新率同時帶來流暢的螢幕滑動體驗。
Sony Mobile今日也宣布Xperia 1 IV早鳥預購活動，經在明（13）日上午10:00 起跑，5月22日前搶先預購Xperia 1 IV，即可獲得超值預購禮，預購好禮包含Xperia 1 IV原廠背蓋(建議售價990元)、Xperia快充組(建議售價1,490元)，於指定通路預購手機，再加碼螢幕碎屏險1年(市場價值8,000元)及KKBOX 無損音質服務首2個月免費！
Xperia 1 IV特色摘要：
-全球首款潛望式望遠光學變焦鏡頭85-125mm並搭載120fps高速讀取感光元件
-支援4K 120fps高幀率錄影、最高5倍慢動作電影感錄影
-全新三鏡頭均支援眼部及物件即時追蹤對焦及每秒20張自動對焦/自動曝光超高速連拍，為照片留住豐富色彩及對比
-Videography Pro升級支援即時直播功能，亦可連接Vlog外接螢幕，滿足各式直播需求
-120Hz螢幕更新率使畫面更加流暢，240Hz觸控掃描頻率提高操作精準度，幫助玩家掌控全局
-Game Enhancer遊戲增強器提供音效等化器，滿足遊戲音效調校需求，更全新支援遊戲中即時直播功能
-4K 120Hz HDR OLED螢幕亮度提升50% 同時支援即時HDR功能
-全新劇院級立體聲雙喇叭，全新推出Music Pro行動錄音室功能
-5,000 mAh大電池容量，擁有長效續航力
-採用高通Snapdragon® 8 Gen 1處理器與康寧Corning® Gorilla® Glass Victus™ 玻璃鏡面