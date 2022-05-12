現代人的維生素！　超強核心是黃金72小時母初乳益生菌

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人體約70%的防禦系統位於消化道，是身體對外抵抗的重要防火牆，72小時內的初乳，又被稱為黃金初乳，可說是人體最初的營養來源。統欣生技前後歷經五年，從初乳中篩選出兩百株以上的菌種，終於研發出母乳益生菌(MS-72)，透過基因圖譜分析，將MS-72與其他加氏乳桿菌株比對，擁有獨特專屬基因圖譜，證實為新穎且具有身份證的獨特菌株。
母乳中的乳酸菌含量會隨時間有所變化，其中初乳中的好菌最高，富含高濃度生長因子，乳鐵蛋白的含量也最高，來源非常稀少，十分珍貴。統欣生技用心開發黃金72小時母初乳來源益生菌，相當貼近現代人體質，貼心設計讓民眾更能掌握自身健康。
▲ 統欣生技以72小時母初乳來源益生菌作為核心技術，研發幫助營養吸收的保健食品。(照片提供/統欣生技)
維生素添加核心技術 從體質開始守護
此外，統欣生技以母乳益生菌做核心，進一步研發並選用天然來源的維生素，提高高生物利用率，符合人體吸收，逐步調整體質讓體內維持良好的環境，做好基礎保健讓健康不失衡。
像是主打的女性綜合維生素鐵含量增高，特殊劑型雙層緩釋錠，一層為緩釋層緩慢釋放營養長效維持、另一層為速崩層，快速分解迅速吸收，兩者的結合能幫助身體完整吸收且維持高續航力。考慮到在吞咽上能減輕負擔，以迷你錠劑為需求設計，且一錠就需補足一天所需。當中添加初乳益生菌，幫助營養吸收調整體質。統欣生技維生素系列還有針對增強體力精神，將鋅的含量提高的男性綜合維生素、維持精神降火氣的維生素B群、促進新陳代謝的維生素C，還有非常時期必備的維生素D3可強化身體防禦能力，民眾可依個人生理需求搭配攝取，常保活力及保護力。
母初乳益生菌與維生素兩者的協調，關乎生理機能的正常運作，為了更精準產生良好的運作，在菌體技術上嚴格採包覆凍晶的技術提高活性及穩定性，目前已成功通過多國專利及國際認證。
榮獲多項專利認證 品質有保證
母初乳益生菌MS-72目前已榮獲日本東京發明展金牌獎，專利認證已取得台灣專利、德國LTA精準凍晶結構技術專利。菌株技術由德國DSMZ菌株寄存、澳洲新型專利菌體包埋技術等，以維持高效活性及外界環境的耐受度，保持最佳品質。在製程上採用無麩質、無20種過敏原，嚴選NSF食品認證生產廠生產製造，研製最安心且符合國人的專利技術。
統欣生技科研中心積極針對符合人體的益生菌株研究仍持續進行中，希望能幫助更多需要的人，促進全體人類美好的健康生活。【本圖文由統欣生技提供】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53705
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