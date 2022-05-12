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現代人的維生素！　超強核心是黃金72小時母初乳益生菌

現代人的維生素！　超強核心是黃金72小時母初乳益生菌
現代人的維生素！　超強核心是黃金72小時母初乳益生菌

健康醫療網

2022-05-12 11:01:00

【廣編企劃】在後疫時代下，全民健康意識逐漸抬頭，懂得維持消化道機能健康、調整體質，是基礎保健的重要源頭。在營養素的補充選擇上，食用益生菌需求持續攀升，近期由統欣生技科研中心所研發出具有專屬基因圖譜身份證的獨特菌株-加氏乳桿菌（Lactobacillus gasseri MS-72），並以來自72小時內的母乳初乳來源的益生菌作為核心技術，開發出符合國人體質的基礎保健食品。

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初乳獨特菌株　突破業界先例

人體約70%的防禦系統位於消化道，是身體對外抵抗的重要防火牆，72小時內的初乳，又被稱為黃金初乳，可說是人體最初的營養來源。統欣生技前後歷經五年，從初乳中篩選出兩百株以上的菌種，終於研發出母乳益生菌(MS-72)，透過基因圖譜分析，將MS-72與其他加氏乳桿菌株比對，擁有獨特專屬基因圖譜，證實為新穎且具有身份證的獨特菌株。

母乳中的乳酸菌含量會隨時間有所變化，其中初乳中的好菌最高，富含高濃度生長因子，乳鐵蛋白的含量也最高，來源非常稀少，十分珍貴。統欣生技用心開發黃金72小時母初乳來源益生菌，相當貼近現代人體質，貼心設計讓民眾更能掌握自身健康。

▲ 統欣生技以72小時母初乳來源益生菌作為核心技術，研發幫助營養吸收的保健食品。(照片提供/統欣生技)

維生素添加核心技術　從體質開始守護

此外，統欣生技以母乳益生菌做核心，進一步研發並選用天然來源的維生素，提高高生物利用率，符合人體吸收，逐步調整體質讓體內維持良好的環境，做好基礎保健讓健康不失衡。

像是主打的女性綜合維生素鐵含量增高，特殊劑型雙層緩釋錠，一層為緩釋層緩慢釋放營養長效維持、另一層為速崩層，快速分解迅速吸收，兩者的結合能幫助身體完整吸收且維持高續航力。考慮到在吞咽上能減輕負擔，以迷你錠劑為需求設計，且一錠就需補足一天所需。當中添加初乳益生菌，幫助營養吸收調整體質。統欣生技維生素系列還有針對增強體力精神，將鋅的含量提高的男性綜合維生素、維持精神降火氣的維生素B群、促進新陳代謝的維生素C，還有非常時期必備的維生素D3可強化身體防禦能力，民眾可依個人生理需求搭配攝取，常保活力及保護力。

母初乳益生菌與維生素兩者的協調，關乎生理機能的正常運作，為了更精準產生良好的運作，在菌體技術上嚴格採包覆凍晶的技術提高活性及穩定性，目前已成功通過多國專利及國際認證。

榮獲多項專利認證　品質有保證

母初乳益生菌MS-72目前已榮獲日本東京發明展金牌獎，專利認證已取得台灣專利、德國LTA精準凍晶結構技術專利。菌株技術由德國DSMZ菌株寄存、澳洲新型專利菌體包埋技術等，以維持高效活性及外界環境的耐受度，保持最佳品質。在製程上採用無麩質、無20種過敏原，嚴選NSF食品認證生產廠生產製造，研製最安心且符合國人的專利技術。

統欣生技科研中心積極針對符合人體的益生菌株研究仍持續進行中，希望能幫助更多需要的人，促進全體人類美好的健康生活。【本圖文由統欣生技提供】



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53705

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