 Photoshop iPad版導入大量一鍵功能　修圖、合成更簡單

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Photoshop內容感知填充是桌面版 Photoshop 旗艦功能之一，現在 Adobe 也將引進此功能到 iPad 版 Photoshop。有了「內容感知填充」功能後，用戶一鍵即可利用人工智慧根據影像周圍環境填滿其選取的任何位置，例如移除背景之中的旁觀者，或是平滑地清除照片中的陰影與灰塵。用戶只需使用 Photoshop 的人工智慧選取工具，如以套索工具選取某個區域，然後點擊「內容感知填充」便可融入至影像背景之中。
移除背景
移除背景是近期 Photoshop革命性的工具，能夠移除不同類型照片的背景，協助用戶將拍攝的主體放置在其他影像中，或以其他場景替換背景等。Photoshop 透過結合其專利的「選取主體」技術和圖層遮色，讓用戶以非破壞性方式移除背景，並完整地保留影像的原始像素。
專為頭髮和人像而設的選取主體工具
除了移除背景，選取主體的技術亦相當關鍵，Adobe 2022 年所更新的選取主體功能，其人工智慧模型可迅速識別人像照片，完美地進行選取及改善頭髮、衣服邊緣等細節，能大幅節省時間。用戶只需點擊「選取主體」工具，應用程式便會自動完成所有頭髮與邊緣的細化。
自動色調、色彩與對比
桌面版 Photoshop 最常用的命令莫過於自動色調、自動對比和自動色彩三個功能， iPad 版Photoshop 提供一鍵式解決方案，只需點擊「濾鏡與調整」圖示的各項自動命令，即可協助用戶解決色調或色彩不平衡的問題。
字型庫及其他功能
- 除了上述的一鍵功能外，Adobe 本次更新也為 iPad 版 Photoshop 引進其他新功能：
- 直接在文字工具中選用 20,000 多款 Adobe Fonts
- 上傳及使用自訂的字型
- 在編輯雲端檔案時重新命名它
- 按照個人需求同步雲端檔案
- 在評論面板共享檔案後，查看他人留下的釘選及註解