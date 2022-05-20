邪靈退散4／自覺遭魔鬼附身？精神科醫師：先到醫院檢查

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萬芳醫院精神科主治醫師邱一航，則抱持懷柔觀察辦法。他說：「很多事無法完全用醫學及科學來解釋，或是還有很多東西是還沒發現及瞭解的。」邱一航表示，苦讀多時要參加國家考試的考生，考前買蔥、帶准考證去拜文昌帝君、民眾參加告別式後身體不適覺得「煞到」，要去大廟拜拜收驚，這些都是很好的行為，最重要的是身心狀態因為這麼做而感到安心，就等同心理治療，不用掛號拿藥就得到療癒。他笑說：「只要不花大錢、不要被騙、不要亂喝符水有的沒的，其實都還好。」
回到醫學來看，邱一航認為思覺失調症及妄想症患者，很有可能會以為自己遭魔鬼附身，但還是得看個案的生活背景，所以精神科看診時間較長，透過問診談話，深入瞭解病患全貌。舉例來說，像是在宮廟當乩身的民眾，說被九天玄女、三太子、濟公附身，那這個案就不會被認定是有疾病，但若是一位大學教授，平日裡完全沒有接觸任何宗教信仰活動，某天跟校長說他被耶穌附身要辭職，那這個案可能就要注意了。他解釋，若患者罹患思覺失調症症狀，不會只有感覺被附身一個症狀，還會有視幻覺、聽幻覺、被害妄想症等症狀。
另外也會有人因為無法面對壓力創傷時，轉而催眠自己，「這一切都是惡魔幹的、是外星人綁架我」，用超自然現象來說服自己。邱一航表示，這類的病患，通常很難會有意識到自己生病的「病識感」，不是被家人押來看診的，就是自己感覺遭附身，導致吃不好睡不好想看診拿藥，算是「半病識感」。他提醒民眾，一旦感到家人親友「怪怪的」，疑似有思覺失調症症狀，建議及早就醫，嚴重時恐怕會產生自傷傷人情形，到時就得出動警消強迫就醫。