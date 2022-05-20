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邪靈退散4／自覺遭魔鬼附身？精神科醫師：先到醫院檢查

▲找神職人員進行驅魔儀式前，最好先就醫檢查，精神科醫師表示，有可能罹患思覺失調症及妄想症。（圖／記者陳建彰攝）
▲找神職人員進行驅魔儀式前，最好先就醫檢查，精神科醫師表示，有可能罹患思覺失調症及妄想症。（圖／記者陳建彰攝）

記者潘語綺/專題報導

2022-05-20 12:16:32

2011年的電影《現代驅魔師》，片商打著改編自小說，同時也源自真實事件中，男主角雖身為神父，卻不信上帝但又得學習驅魔，他認為自稱遭魔鬼附身的人，其實是罹患精神相關疾病。到底認為自己被惡魔附身，是精神疾病還是真有魔鬼？醫師建議，有類似狀況還是應回歸科學，先找專業身心科醫師求助。醫師楊聰財就強調，許多腦部疾病，例如腦部腫瘤，也可能令患者產生「遭附身」的經驗，若有人自稱附魔，最好還是先到醫院做專業檢查診斷。

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身心科診所院長楊聰財說：「我們醫學是學科學的，不會去說那些怪力亂神，其實很多人的身心狀況，會讓當事人以為是遭魔鬼干擾。」很多人是戲劇性人格，這類人容易受暗示、情緒不穩定、常說誇大言語，還會將許多感覺轉化成幻聽、身體不自覺抖動；有時僅僅日常作息改變、太過疲勞，也可能出現鬼壓床，或是幻聽手機鈴聲響「鬼來電」的狀況；多巴胺、血清素等腦部分泌異常，也會讓病患有莫名的執念，認為自己被魔鬼糾纏。

萬芳醫院精神科主治醫師邱一航，則抱持懷柔觀察辦法。他說：「很多事無法完全用醫學及科學來解釋，或是還有很多東西是還沒發現及瞭解的。」邱一航表示，苦讀多時要參加國家考試的考生，考前買蔥、帶准考證去拜文昌帝君、民眾參加告別式後身體不適覺得「煞到」，要去大廟拜拜收驚，這些都是很好的行為，最重要的是身心狀態因為這麼做而感到安心，就等同心理治療，不用掛號拿藥就得到療癒。他笑說：「只要不花大錢、不要被騙、不要亂喝符水有的沒的，其實都還好。」

回到醫學來看，邱一航認為思覺失調症及妄想症患者，很有可能會以為自己遭魔鬼附身，但還是得看個案的生活背景，所以精神科看診時間較長，透過問診談話，深入瞭解病患全貌。舉例來說，像是在宮廟當乩身的民眾，說被九天玄女、三太子、濟公附身，那這個案就不會被認定是有疾病，但若是一位大學教授，平日裡完全沒有接觸任何宗教信仰活動，某天跟校長說他被耶穌附身要辭職，那這個案可能就要注意了。他解釋，若患者罹患思覺失調症症狀，不會只有感覺被附身一個症狀，還會有視幻覺、聽幻覺、被害妄想症等症狀。

另外也會有人因為無法面對壓力創傷時，轉而催眠自己，「這一切都是惡魔幹的、是外星人綁架我」，用超自然現象來說服自己。邱一航表示，這類的病患，通常很難會有意識到自己生病的「病識感」，不是被家人押來看診的，就是自己感覺遭附身，導致吃不好睡不好想看診拿藥，算是「半病識感」。他提醒民眾，一旦感到家人親友「怪怪的」，疑似有思覺失調症症狀，建議及早就醫，嚴重時恐怕會產生自傷傷人情形，到時就得出動警消強迫就醫。

▲相傳魔鬼都懼怕耶穌苦像十字架，具有強大的驅魔能力。（圖／記者陳建彰攝）
▲相傳魔鬼都懼怕耶穌苦像十字架，具有強大的驅魔能力。（圖／記者陳建彰攝）

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