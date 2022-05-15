南機場夜市跑出「免費麵包機」？真相暖哭萬人：有你真好

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方里長解釋，「越有名生意越好的麵包店，他們不能讓架上的麵包全空著，當天沒賣完的麵包就必須銷毀。」因此，方里長便說服雙北的麵包店，希望業者打烊後可以把久放的白麵包、吐司、全麥麵包等等交給食物銀行。
食物銀行取回麵包後，先拆開原包裝，在經過志工檢查品質後，再把各家麵包店的麵包隨機組合成一袋，接著再送進冷凍庫急速冷凍，配發至基隆、雙北、桃園等社區食物銀行。此外，方里長也提到，他們一週至少要處理1.9噸的麵包。而且這些麵包只要置放在常溫下，大概4個小時過後就可以吃。
「台灣行道樹」表示，照片上的正是南機場的麵包免費索取的自動販賣機，透過AI人臉辨識，只看臉，不論任何人，一人一天最多可以領兩次。方里長強調，販賣機放的地方特別設計過，半開放的角落，確保機器不被破壞，也可讓領取麵包的人背對馬路，保有隱私。
最後「台灣行道樹」呼籲大家「歡迎把即期的物資，不只有麵包，捐給食物銀行，方里長讓你省下送焚化爐、送廚餘回收的費用，還可以讓食物送給需要的人。」另外，若想捐款捐物資的民眾，也可以到《臻佶祥食物銀行網站》共同為社會盡一份小小的心力。
暖心的貼文曝光後，立刻感動眾人， 「好有智慧的規劃！惜福愛物，兼顧隱私及公平性，超棒！」「不浪費食物又可行善，讚」、「感謝團隊用心，讓剩下來隨即要回收的食物能做最大的運用」、「請收下我的尊敬」、「衷心推薦四大超商也可以這樣做」。（編輯：詹鎰睿）