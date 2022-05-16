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受到誤導？蒲亭對戰爭失去信心　俄前總理：他知道要輸了

▲俄羅斯總統蒲亭在紅場上舉行5月9日二戰「勝利日」的閱兵彩排。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭在紅場上舉行5月9日二戰「勝利日」的閱兵彩排。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-16 10:12:52

俄烏戰爭已經延燒將近3個月，隨著俄羅斯軍隊近來在烏克蘭境內受挫，俄羅斯入侵行動進展不如預期，而俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）先前在「勝利日」演說中，未如外界預期鼓舞俄軍，也引起揣測。俄羅斯前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）更指出，蒲亭現在已經和當年與他共事時的樣子截然不同，認為在烏克蘭戰爭上，蒲亭受到親信誤導，現在「已經開始意識到自己正輸掉這場戰爭」。

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卡西亞諾夫接受《德國之聲》採訪時指出，蒲亭對於烏克蘭戰爭的信心已經開始動搖，在戰況方面，蒲亭可能受到了俄羅斯將領的誤導。

卡西亞諾夫表示，從莫斯科在5月9日舉行的「勝利日」紀念儀式上來看，蒲亭當時發表的談話並未展現出強者姿態，反而顯得有「一點點緊張」。當時蒲亭在談話中，僅為在烏克蘭的戰爭行為進行辯護，並稱莫斯科是為情勢所逼，且俄國邊界正受到西方侵略，因此入侵是「唯一正確的決定」。

針對蒲亭在當時談話中的言論，卡西亞諾夫認為，蒲亭的反應和講話蒼白無力，蒲亭「已經開始意識到自己正在輸掉這場戰爭」。

很多分析人士猜測，蒲亭身邊核心圈成員在向他報告的時候，隱瞞了一些訊息，或是沒有向他展示戰局的完整樣貌。對此，卡西亞諾夫表示贊同，更補充稱，蒲亭在開戰之前，應該是「堅信自己的軍隊戰鬥力很強」，並且認為入侵行動應該能夠「速戰速決」。

由於俄羅斯在這場戰事中連連受到挫敗，卡西亞諾夫警告，未來蒲亭可能會試圖將衝突推向新階段，也就是「對峙能力、經濟實力及軍事潛力的競爭」，而西方向烏克蘭運送重型武器，將為基輔帶來「決定性優勢」。

現年64的卡西亞諾夫在2000年到2004年擔任俄羅斯總理，但在內閣被解散之後，他組建了反對黨，並在2008年參加總統選舉。後來他成為反對派人士，目前流亡海外。卡西亞諾夫曾和蒲亭共識數年，他回憶往事認為，蒲亭變化很大，當時的俄羅斯也和現在截然不同。

卡西亞諾夫表示，「那時候我們獨立的議會、獨立的媒體，還有司法機構，如今已經是完全不同的世界，蒲亭毀掉了所有民主國家的特徵，現在的俄羅斯是個絕對的威權政權，並且逐漸轉向極權主義。」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯前總理卡西亞諾夫。（圖／美聯社／達志影像）

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