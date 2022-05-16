受到誤導？蒲亭對戰爭失去信心　俄前總理：他知道要輸了

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卡西亞諾夫表示，從莫斯科在5月9日舉行的「勝利日」紀念儀式上來看，蒲亭當時發表的談話並未展現出強者姿態，反而顯得有「一點點緊張」。當時蒲亭在談話中，僅為在烏克蘭的戰爭行為進行辯護，並稱莫斯科是為情勢所逼，且俄國邊界正受到西方侵略，因此入侵是「唯一正確的決定」。
針對蒲亭在當時談話中的言論，卡西亞諾夫認為，蒲亭的反應和講話蒼白無力，蒲亭「已經開始意識到自己正在輸掉這場戰爭」。
很多分析人士猜測，蒲亭身邊核心圈成員在向他報告的時候，隱瞞了一些訊息，或是沒有向他展示戰局的完整樣貌。對此，卡西亞諾夫表示贊同，更補充稱，蒲亭在開戰之前，應該是「堅信自己的軍隊戰鬥力很強」，並且認為入侵行動應該能夠「速戰速決」。
由於俄羅斯在這場戰事中連連受到挫敗，卡西亞諾夫警告，未來蒲亭可能會試圖將衝突推向新階段，也就是「對峙能力、經濟實力及軍事潛力的競爭」，而西方向烏克蘭運送重型武器，將為基輔帶來「決定性優勢」。
現年64的卡西亞諾夫在2000年到2004年擔任俄羅斯總理，但在內閣被解散之後，他組建了反對黨，並在2008年參加總統選舉。後來他成為反對派人士，目前流亡海外。卡西亞諾夫曾和蒲亭共識數年，他回憶往事認為，蒲亭變化很大，當時的俄羅斯也和現在截然不同。
卡西亞諾夫表示，「那時候我們獨立的議會、獨立的媒體，還有司法機構，如今已經是完全不同的世界，蒲亭毀掉了所有民主國家的特徵，現在的俄羅斯是個絕對的威權政權，並且逐漸轉向極權主義。」