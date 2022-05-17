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藍營三蘆議員初選出爐！侯家軍靠加權險勝　大選添變數

▲國民黨新北市第4選區（三重、蘆洲）議員的初選民調出爐，由韓家軍的林鼎超（右二）、侯家軍吳訓孝（左一）出線，而蔡政呈（右一）則敗在沒有任何的加權下飲恨。（圖／國民黨新北市黨部提供）
▲國民黨新北市第4選區（三重、蘆洲）議員的初選民調出爐，由韓家軍的林鼎超（右二）、侯家軍吳訓孝（左一）出線，而蔡政呈（右一）則敗在沒有任何的加權下飲恨。（圖／國民黨新北市黨部提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-17 12:34:072022-05-17 12:44:11

國民黨新北市第4選區（三重、蘆洲）議員初選民調出爐，侯家軍的吳訓孝經加權30%後，以不到2%的差距驚險過關，新北市長侯友宜也致電恭喜；國民黨新北市黨部今（17）日表示，經民調的結果由林鼎超、吳訓孝出線，而蔡政呈則敗在加權較少的部分飲恨。

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▲針對外傳新北市議員蔡明堂傾向連任不交棒的消息，蔡明堂受訪時則回應，他不知道這個消息從何而來，兒子蔡政呈持續勤跑基層、爭取支持。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市議員議員蔡明堂的兒子蔡政呈，初選敗在加權的部分，以不到2%的差距飲很。（圖／記者陳志仁攝）
地方人士分析，現任議員蔡明堂的兒子蔡政呈，以不到2%的差距落敗，蔡家在年底的大選恐不排除脫黨參選，至於蔡明堂或蔡政呈上陣背水一戰？則有待觀察；此外，蔡政呈初選以些微的差距飲很出局，未來蔡明堂在市議會的問政恐火力全開，如何弭平初選的裂痕，有賴新北市長侯友宜與國民黨的政治智慧。

蔡明堂今日受訪時表示，政呈的原始民調是贏，但是敗在加權的部分，初選的民調出爐後，接獲很多加油與鼓勵的電話，他與政呈會先沉澱一下，再來思考下一步；至於坊間傳聞不排除年底脫黨參選的消息，或未來在市議會的問政將火力全開，目前都沒有這樣的想法。

林鼎超指出，感謝三重、蘆洲地區民眾的支持，讓他順利在初選的階段過關，將繼續的勤跑基層，盼能贏得年底的大選；吳訓孝強調，這一戰贏的很驚險，除了自己的努力外，更重要的是靠大家幫忙，初選過關不代表大選就會好打，三重、蘆洲地區本來就是綠大於藍，他會更加倍的努力贏得大選。

國民黨新北市黨部說，今日在市黨部主委黃志雄、選監小組委員邱宏濱、民調專家、民調機構及參與初選同志的見證下，公布新北市議員第4選區（三重、蘆洲）的初選結果，林鼎超原始民調的平均支持率獲得41.158%、吳訓孝為27.575%、蔡政呈為31.267%。

不過，林鼎超與吳訓孝同為新人，吳訓孝又未滿35歲，因此林鼎超加權80%、吳訓孝加權100%，蔡政呈則是政二代，只有35歲以下的加權70%；經計算加權後，林鼎超74.084%、吳訓孝55.150%、蔡政呈53.154，2席新人的提名由林鼎超、吳訓孝出線。 

國民黨新北市第4選區（三重、蘆洲）議員將提名4席，除2位現任市議員黃桂蘭、王威元外，另2席則經民調產生；由「侯家軍」的新北市長侯友宜前秘書的吳訓孝，「韓家軍」的前高雄市青年局長林鼎超，及現任議員蔡明堂的兒子蔡政呈3搶2，最後由林鼎超、吳訓孝出線。
 

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