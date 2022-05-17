藍營三蘆議員初選出爐！侯家軍靠加權險勝　大選添變數

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蔡明堂今日受訪時表示，政呈的原始民調是贏，但是敗在加權的部分，初選的民調出爐後，接獲很多加油與鼓勵的電話，他與政呈會先沉澱一下，再來思考下一步；至於坊間傳聞不排除年底脫黨參選的消息，或未來在市議會的問政將火力全開，目前都沒有這樣的想法。
林鼎超指出，感謝三重、蘆洲地區民眾的支持，讓他順利在初選的階段過關，將繼續的勤跑基層，盼能贏得年底的大選；吳訓孝強調，這一戰贏的很驚險，除了自己的努力外，更重要的是靠大家幫忙，初選過關不代表大選就會好打，三重、蘆洲地區本來就是綠大於藍，他會更加倍的努力贏得大選。
國民黨新北市黨部說，今日在市黨部主委黃志雄、選監小組委員邱宏濱、民調專家、民調機構及參與初選同志的見證下，公布新北市議員第4選區（三重、蘆洲）的初選結果，林鼎超原始民調的平均支持率獲得41.158%、吳訓孝為27.575%、蔡政呈為31.267%。
不過，林鼎超與吳訓孝同為新人，吳訓孝又未滿35歲，因此林鼎超加權80%、吳訓孝加權100%，蔡政呈則是政二代，只有35歲以下的加權70%；經計算加權後，林鼎超74.084%、吳訓孝55.150%、蔡政呈53.154，2席新人的提名由林鼎超、吳訓孝出線。
國民黨新北市第4選區（三重、蘆洲）議員將提名4席，除2位現任市議員黃桂蘭、王威元外，另2席則經民調產生；由「侯家軍」的新北市長侯友宜前秘書的吳訓孝，「韓家軍」的前高雄市青年局長林鼎超，及現任議員蔡明堂的兒子蔡政呈3搶2，最後由林鼎超、吳訓孝出線。