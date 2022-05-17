台裔醫師鄭達志偕母禮拜　「英雄式擋彈」阻止大規模傷亡

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橘郡警長巴恩斯（Darn Barnes）與檢察長史必哲（Tod Spitzer）今日中午召開記者會時，公開讚揚這些教友的英勇反應，並指出槍擊案之所以沒有造成更大傷亡的原因，就是這名台裔醫師。不幸的是鄭醫師因為傷勢過重於當場身亡，留下妻子和2名孩子，其挺身而出的英勇行徑就連檢警也欽佩稱「因為鄭先生犧牲了自己，所以其他人才活了下來」。
現年52歲的鄭達志出生在台灣，根據鄭達志的家屬表示，鄭醫師並非教會成員，熱愛運動的他一歲時隨父母移民來美，父親鄭俊曉醫師曾在德州行醫多年，約3個月前父親剛逝世後這是首次陪伴母親上教堂走出傷痛，卻發生這場悲劇留下心碎的家人。
出生杏林世家的鄭達志在父親行醫的德州取得醫學學位，隨後洛杉磯加大（UCLA）實習，本身專攻運動醫學，不僅是美式足球運動醫學專家，也是當地頗知名的家庭醫生，同時也是效力於國家美式足球聯盟（NFL）克里夫蘭布朗的後衛史坦頓（Johnny Stanton）的主治醫師。
得知主治醫師的英勇事蹟後，NFL後衛史坦頓也在推特發文悼念，表示「鄭醫師絕對是個英雄，他阻止槍手並幫助教堂裡許多人」，希望透過哀悼能讓更多人記得他的名字；鄭達志平日熱愛運動、武術，曾義務擔任當地多所高中校隊的隨隊校醫，更共同創立了南海岸醫療集團（South Coast Medical Group），並時常抽空教導社區民眾防身功夫、學習在緊急情況下自救。
此外，鄭達志膝下育有一對子女，女兒仍在高中就讀，兒子則同樣往醫界發展，今年將進入UCLA就讀預醫科，父親挺身而出試圖卸除兇嫌武裝時他也在現場，當時也撲上前想協助父親制止兇嫌；在南海岸醫療集團的官方介紹中，鄭達志提到從小在德州小社區長大的他，看著父親體貼、友善的個性獲得病患們愛戴，也塑造了他對街坊鄰居親切友善的態度，鄭達志表示，一旦自己成功幫助病患們好好照顧自己，「他們就能夠更好的照顧家人，這股力量將塑造一個更好的社會」，儘管在為了拯救他人時不幸喪生，但鄭醫師行善的精神將會被延續下去。