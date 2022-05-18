名家論壇》吳崑玉／寫在文明與野蠻之間

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波希戰爭中有段故事很精彩。斯巴達王李奧尼達率300壯士死守溫泉關三天，殲滅掉波斯軍約二萬人，為後方撤離整備爭取了寶貴時間。此戰讓神格化的波斯王薛西斯極端憤怒，提著寶劍到戰場上找到李奧尼達的屍體，砍下他的頭，再插在槍尖上示眾。流風所及，斯巴達士兵們的屍體也就被棄置在戰場上不管，直到一年後希臘軍反攻回來，才運回斯巴達埋葬。
一年後，在普拉提亞戰場上，希臘聯軍的總司令正是李奧尼達的姪子保薩尼亞斯。波斯大王薛西斯此時已在薩拉米斯海戰慘敗後逃回國內，將留在希臘的二十萬波斯軍交給馬鐸尼斯指揮。會戰開始不久，馬鐸尼斯便陣亡，波斯全軍潰敗，據說只剩下四萬人逃回亞洲。戰後某希臘政要來到斯巴達軍中，建議保薩尼亞斯以牙還牙，比照薛西斯對待李奧尼達的方式，砍下馬鐸尼斯的頭顱插在槍尖上，如此必能獲得「斯巴達人和所有希臘人的讚賞」。保薩尼亞斯卻當場反斥(大意是)：「（凌辱死者）這種事，即使是野蠻人做出來，也該受到責難，如果我們也這麼做，那就是將我們也變成野蠻人了。」「在這件事上，我寧可不討其他人的歡喜，如果斯巴達人因為我的正當語言和正當行為而歡喜，那也就夠了。」(希羅多德《歷史》)那年，保薩尼亞斯34歲。
恐攻事件發生後，河道上一片標籤化指責，但真正關鍵卻應該是嫌犯的「行為」。屠殺一批七、八十歲，既無武器也無抵抗能力的老人，是「懦夫」和「野蠻人」才會幹的爛事。相同的情節倘若發生於台僑殺陸僑，同樣也是野蠻懦夫之行徑，我們該共同譴責並制止這類行為，而不只是標籤化嫌犯。我們更該注意的是，嫌犯曾在若干台灣大學任教，即使只是「業師」，也算得上是中高級知識份子。是什麼樣的宣傳?什麼樣的挫折?什麼樣的洗腦?可以讓一個人如此泯滅人性良知，貫破道德底線，去做出如此令人髮指的行為?「反獨促統，神聖鬥爭」?「犯我中華，雖遠必誅」?這些口號的背後，挑動了多少神經病的神經?剪除了多少人性道德的牽絆?造就了什麼樣的悲劇?
問題可能出在很多人搞錯了，以為戰爭與鬥爭就是要比敵人壞，比對手狠，比他們更沒人性，其實錯得離譜。當你跨過了文明與野蠻的界線，你並不會散播更多的恐懼，而是先激起更廣泛的憤怒。恐懼與憤怒是一體的兩面，恐懼只會是一時的壓制，死抓籃球的那隻手一旦沒力鬆了，憤怒就會反彈。而且憤怒恆久遠，野蠻永流傳。俄軍慣性的搶劫、強姦、屠殺等種種暴行，從二戰時代留存於所有被征服過的民族心中七十餘年至今。於是烏克蘭會全民起而抵抗，芬蘭、瑞典等國寧可承受核戰威脅也要加入北約。他們心中被喚醒的是長存於家族故事和歷史記憶中，那種對俄羅斯野蠻人的厭惡、痛恨、與恐懼，掩蓋了地緣政治的縱橫捭闔與利益計算。他們要打垮的不是俄羅斯這個國家，而是普丁這個野蠻人，那種會把敵人人頭割下來插在槍尖上炫耀戰功的野蠻人。
文明人與野蠻人的最大差別，就是文明人認為敵人也是人，即使戰場上必須殺戮，但終究該以一個「人」的規格來對待。但野蠻人不是，他們即使穿上西裝，號令天下，仍舊愛把其他人當作畜牲，當作昆虫，聽話的奴役你，不聽話的就捏死你。他們不是可以談判的對象，因為他們談判只是為了降低成本或爭取時間，沒有把你當作一個「人」來對待，自然不會講「信用」。所以，臣下見皇上要自稱「奴才」，用圍畜欄的方式來圍小區。從蒙古到俄羅斯，都是把被征服者當作大草原上放牧的畜牲。連常被蠻族入侵的中華帝國也感染了這些野蠻習性，要嘛把人當成植物種在土裡，連去隔壁村都要打路條；要嘛把人當動物關在房裡，准你出來才能出來。那種官對民講話的口氣，吼罵的音調，跟對付畜牲的方法何其相似?也正因這種野蠻基因作祟，才會不把人當人，才會想把不同立場的老人們鎖起門來，把不乖的年輕人踩在腳下，當成瘟豬來屠殺。
很不幸的是，野蠻性格，始終是人類潛藏的動物天性，文明卻是後天社會化學習的產物。江湖上走過的人，都知道講話談事要看對象，而不是標籤化這個幫那個派，聽其言，觀其行，看看對方有無信用教養?是生存的基本功夫。當文明人受到野蠻人的挑戰，有時便不得不以同樣野蠻的方式對抗回應，因為對方只聽得懂拳頭和刀劍一種語言，這正是文明與野蠻的吊詭。
也許，當我們一味追求「爽」，追求「消音」的時候，早已不自覺掉進那個槍尖掛頭的陷阱。相反的，我們需要高度自省清晰的頭腦，與強大的自制力，才能讓自己的語言和行為有所節制，讓自己起碼活得像個文明人，遠離野蠻放縱的誘惑，以免後坐膛炸炸得自己粉身碎骨。
所以，當悲劇發生，我看到的警惕遠大於悲傷。網上流傳的政治語言，不論國際、兩岸、還是國內不同黨派，是不是已經走得太過頭了?已經喚醒了人性中最卑劣的野蠻性?仇恨動員雖然是最有效的政治動員，卻也是最不可控的宣傳洪流。過度的民族主義和敵我意識，不只是鴉片，更是足以讓人腦洞大開，喪失控制的K他命，而政治人物們卻仍樂此不疲的每日服用。
最悲哀的是，多少人總是先大罵對手行徑惡劣，轉頭又去偷學他們惡劣的行徑，讓政治活動成了一場朝地獄前進的鐵人三項。為什麼這個時代那麼缺乏保薩尼亞斯那種懂得自制的人呢?也許，這就是人性的悲哀，第一流的人才戰死沙場，第二流的被人鬥倒，第三流的黨國元老。保薩尼亞斯後來被斯巴達冷凍，甚至誣陷他與波斯王私通，留下叛亂者之名。
政治權力的核心雖是「控制」與「支配」，為了爭奪權力也免不去機巧詐騙，但凡事還是該有其限度。尊重其他人不同的想法，拉住而非鼓動過於衝動的行為，應該是我們每個人的義務。或者即使要對決，也找個旗鼓相當的英雄好漢來對幹，不要既野蠻又懦夫的對老弱婦孺下手。這應該是作為一個文明人，最起碼的修養吧?!
也許我們該隨時記住，「恨」與「爽」這兩個字，都是有神經毒性的。「節制」才是文明人隨身必備的解毒劑。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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