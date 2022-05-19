吳姍儒創業險挨告！籌備半年被毀約　怒轟廠商：是在哈囉

綜藝大哥吳宗憲主持事業一帆風順，販賣伴唱機的副業也經營得有聲有色，女兒吳姍儒（Sandy）同樣有商業頭腦，經營「無聊咖啡」頗獲好評。她昨（18）日感嘆經營品牌不容易，一旦踏出那步，才會發現許多令人想翻臉的事，更自爆曾與廠商合作研發產品，結果上市前對方毀約，想要更改抽成比例，讓她忍不住怒轟對方「是在哈囉？」





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▲吳姍儒創業卻遇到廠商毀約。（圖／吳姍儒IG）

Sandy還原事件真相，透露去年疫情嚴峻時期，有個品牌想合作研發產品，她帶著團隊加入，每次開會長達4到6小時，一一核對新品項的所有細節，包括親自設計品牌logo，籌備了半年，對方準備出貨量產前夕卻變臉了，要求她把簽約的抽成比例砍到原本的1/4，讓她非常傻眼，當下婉拒合作。





事後對方態度強硬選擇違約，「已經打好樣的50幾個品項全數被他們收起來擺爛」，連Sandy傳過去的訊息，合作單位竟然已讀不回，還直接寄存證信函給她，讓她忍不住怒火中燒，跟粉絲抱怨「你看看怎麼會有這麼是在哈囉的事情，哈哈哈哈哈哈」。





▲吳姍儒（左）崩壞照曝光，掌鏡人是老公王陽開。（圖／容易文創提供）

吳姍儒誇讚好友創業做品牌，真的很不容易，表示自己尚未知道能否成功。不過，仍想嘗試建立社群網站推廣人文信念與價值，「但這些都還需要經過淬鍊。畢竟，這就是人生給我的lemon，有夠難、有夠酸」。她強調發文不是為自己申冤，主要是希望鼓勵大家支持努力新創品牌，也彼此提醒。



