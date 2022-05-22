澳洲大選變天！總理莫里森承認敗選 保守派9年執政終結
澳洲國會大選於21日投票結束 ，根據開票結果，澳洲各大媒體預測在野的勞工黨（Labor）領袖亞伯尼希（Anthony Albanese）勝選，現任總理莫里森（Scott Morrison）亦於晚間承認敗選，並稱會為勝敗負責辭去自由黨黨魁的職務；這是該國近十年來首次右翼保守派政權終結，澳洲政壇確定變天。
澳洲在野黨勞工黨本次國會大選中，於151席眾議院中至少拿下72席，雖絕對多數門檻為76席，但在野黨所獲票數已經足以單獨組閣；現任總理莫里森當晚在女兒們的支持下，承認落敗並向在野黨領袖兼即將上任的總理亞伯尼希致電。這是自2013年起，保守派「自由黨／國家黨」右翼聯盟執政連續九年以來首次遭挫。
莫里森表示，作為一黨領袖他將為勝敗負責，「今晚對自由黨來說是個難熬的一晚」，也宣布將於下次的黨內會議承擔領導人責任辭職以示負責，確保自由黨能在新任領導者下繼續前進。
由於澳洲採「強制投票制」，成年公民若不參與投票將會遭到罰款，加上根據澳大利亞選舉委員會（AEC）統計，本次大選的選民超過1720萬人，開票過程相當冗長，莫里森表示會主動認輸的原因在於，兩天後將於日本東京偕同美日印舉行「四方安全對話」（QUAD）峰會，「必須清楚讓各國知道澳洲是誰當家」。
澳洲這3年來歷經嚴重天災如野火、暴雨與全球疫情肆虐，過去訴求「平易近人」形象相當討喜且頗受支持、15年來唯一執政滿三年的莫里森，因處理野火、疫情不當導致民意流失；疫情過後通膨率與其他已開發國家一樣飆到數十年來最高，經濟施政方面同樣遭到批評挑戰。此外，上個月中國與索羅門宣佈簽署安全協議，更是嚴重打亂莫里森一直以來想讓國防議題成為「連任主戰場」的規劃．也讓在野黨成功批評他的外交施政是「二戰以來最大的失敗」。