台灣有機會！IPEF創始國無親中夥伴　13國佔全球GDP四成

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13個初始成員國將進行視訊會議共同協商包括成員遵守標準、是否需要立法機構批准、未來可能加入的成員國等問題。成員國除了美國、印度，全是《區域全面經濟夥伴關係》（RCEP）夥伴，有分析指出這是因為中國在RCEP中佔有主導地位，因此各國有意尋求其他經濟框架；至於美國主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）則因川普於任內宣布退出，至今仍由日本全力推動落實，CPTPP的11個成員國也有7個與IPEF重疊，台灣、中國也都有意申請加入。
美方表示，新框架將加深在半導體和潔淨能源等重要技術上的合作，加強區域競爭力和經濟安全，在成員國名單中，東協成員內較為親中的緬甸、寮國以及柬埔寨，都沒有列入IPEF；而在全球晶片供應鏈中擔任關鍵角色的台灣，也因受制於中國因素並未獲邀，不過白宮國安顧問蘇利文 （John J. Sullivan）對此也強調，不排除未來還會邀請其他國家加入IPEF的可能。
IPEF目前並無提供成員國關稅減免等實質內容，但該框架提供成員國在各項關鍵議題上進行談判管道。此外，IPEF成員國的國內生產總值（GDP）料將占全球40％，就數字上來看超越了RCEP的30%，取代其全球最大貿易集團的地位。