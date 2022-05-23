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台灣有機會！IPEF創始國無親中夥伴　13國佔全球GDP四成

▲日本首相岸田文雄、美國總統拜登和印度總理莫迪（由左至右）23日在東京出席印度太平洋經濟框架（IPEF）的啟動活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄、美國總統拜登和印度總理莫迪（由左至右）23日在東京出席印度太平洋經濟框架（IPEF）的啟動活動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-23 19:06:20

美國總統拜登亞洲行主要目的就是宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），預計將印太戰略架構進一步與經濟綁在一起，以抗衡中國在區域的強勢競爭，而在拜登訪日期間美國政府也正式宣布，印太經濟架構集團將由13個創始成員組成，預計涵蓋全球約40%的國內生產毛額（GDP）。

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印太經濟架構的13個初始成員包含美國、日本、韓國、印度、澳洲、紐西蘭、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南和汶萊；預計將深化美國與亞洲夥伴在4個支柱（pillar）：公平與彈性貿易、彈性供應鏈、基礎設施、清潔能源和脫碳、稅收和反腐敗關係，各國也可以選擇性加入，並無強制參與特定領域。

13個初始成員國將進行視訊會議共同協商包括成員遵守標準、是否需要立法機構批准、未來可能加入的成員國等問題。成員國除了美國、印度，全是《區域全面經濟夥伴關係》（RCEP）夥伴，有分析指出這是因為中國在RCEP中佔有主導地位，因此各國有意尋求其他經濟框架；至於美國主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）則因川普於任內宣布退出，至今仍由日本全力推動落實，CPTPP的11個成員國也有7個與IPEF重疊，台灣、中國也都有意申請加入。

▲日本首相岸田文雄、美國總統拜登和印度總理莫迪今（23）日在東京出席印度太平洋經濟框架（IPEF）的啟動活動。（圖／美聯社）
▲印度太平洋經濟框架（IPEF）13個初始成員國視訊會議。（圖／美聯社）
美方表示，新框架將加深在半導體和潔淨能源等重要技術上的合作，加強區域競爭力和經濟安全，在成員國名單中，東協成員內較為親中的緬甸、寮國以及柬埔寨，都沒有列入IPEF；而在全球晶片供應鏈中擔任關鍵角色的台灣，也因受制於中國因素並未獲邀，不過白宮國安顧問蘇利文 （John J. Sullivan）對此也強調，不排除未來還會邀請其他國家加入IPEF的可能。

▲日本首相岸田文雄、美國總統拜登和印度總理莫迪今（23）日在東京出席印度太平洋經濟框架（IPEF）的啟動活動。（圖／美聯社）
▲印度太平洋經濟框架（IPEF）成員國名單展示了該集團有意與中國於區域拓展影響力抗衡。（圖／美聯社）
IPEF目前並無提供成員國關稅減免等實質內容，但該框架提供成員國在各項關鍵議題上進行談判管道。此外，IPEF成員國的國內生產總值（GDP）料將占全球40％，就數字上來看超越了RCEP的30%，取代其全球最大貿易集團的地位。
 

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