兒童打疫苗恐心肌炎？美CDC：比青壯年風險更低

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兒童疫苗導致「心肌炎」？ 美：青壯年男性風險較高
現行的兒童莫德納疫苗，以及將於5月中旬抵台的輝瑞BNT兒童疫苗，究竟是否將對孩童健康造成影響？家長擔心的「心肌炎」風險是否存在？
根據美國CDC統計數據顯示，截至2021年12月19日，已有8,674,378名5-11歲孩童施打BNT加強劑疫苗，其中有12例孩童罹患心肌炎；976,882名16-24歲青年中則有13例心肌炎案例，顯示罹患心肌炎者確實以青壯年居多。
美國CDC指稱，確診新冠肺炎者罹患心肌炎的機率，遠高於施打新冠疫苗者。同時，《JAMA Network》刊載的研究也指出，接種第2劑mRNA疫苗的青少年男性（12-18歲）和年輕男性（18-24歲），心肌炎發生比率為最高。
總體而言，以目前現有數據而言，兒童疫苗造成心肌炎的極低，甚至比青壯年族群更低。不過，由於mRNA疫苗為新型疫苗，因此接種數年或更長時間後對健康的影響尚待觀察。
兒童疫苗實際效用？ 抗體濃度上升但難防O毒？
事實上，莫德納早於3月28日向美國FDA提出緊急授權，提供第3劑公開試驗結果： 6,900名兒童中，對2歲兒童的抗感染效力為43.7%、2-6歲兒童則為37.5%。輝瑞則於4月27日申請授權，並表明在施打2劑疫苗的6個月後，第3劑針對新冠原始株的抗體濃度，在5-11歲孩童體內增加6倍之多。
《美國兒科學會》刊載研究亦證實，施打疫苗的孩童中，有三分之一出現感染相關抗體，且6個月後仍有96%的孩童仍保有抗體。疫苗效力看似顯著，但令專家憂心的，兒童疫苗僅可能對「原始株」提供抗感染保護，但Omicron變異株傳染力強、變異性高等特點，可能使兒童疫苗保護力減低、易造成「突破性感染」。
「成人疫苗對於Omicron的抗體濃度有減弱趨勢，同樣的現象亦可能發生在兒童疫苗身上。」加拿大多倫多大學傳染病專家Isaac Bogoch博士表示，預防新冠感染確實是必要措施，但就現行的2種mRNA疫苗而言，皆可能有抗感染效力不如預期、中和抗體不足等缺失，有待次世代疫苗的進展。
美國CDC強調，無論是輝瑞或BNT疫苗，皆能有效預防兒童感染新冠病毒的重症、住院與死亡風險。建議家長仍應盡快讓兒童接種疫苗。
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