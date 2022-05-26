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菸煙糾葛穿梭古今　見證時代演變

▲南美洲發現一種神奇的植物，當地人用來幫助止痛、除蟲，甚至還可以達到飄飄欲仙的效果（圖／Pixabay）
▲南美洲發現一種神奇的植物，當地人用來幫助止痛、除蟲，甚至還可以達到飄飄欲仙的效果（圖／Pixabay）

生活中心/綜合報導

2022-05-26 12:00:00

在醫學知識尚未發達的時代，少有人在意抽菸是否對環境或是人體造成危害，但到了1920年代後期，逐漸復甦的經濟與大量的醫學研究公諸於世，尤其是證實香菸裡含有的物質和癌症發生有很大關連性，於是菸、經濟活動與健康之間的關係開始被提出討論。

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隨著時代變遷與科技、知識進步，減菸開始成為大環境下的共同課題。在菸品減害(Tobacco Harm Reduction)這個菸害防制觀念被正式提出後，加熱菸、電子煙與加味菸等新興菸品是否能輔助減害，也成為各界討論焦點。

其中細究加熱菸和傳統紙菸不同之處，在於產生煙霧的原理不同。傳統紙菸透過直接燃燒菸草產生煙霧，而加熱菸是透過電子加熱器加熱菸草，根據日前台灣陽明交通大學最新發表的針對加熱菸與傳統紙菸危害物質的調查數據顯示，未直接高溫燃燒菸草已證實能大大減少危害及潛在危害性化學物質產生，較傳統紙菸煙霧各減少約2成至9成。

日前台灣通過《菸害防制法》全文修正草案，也已進入立法院進行討論及審議，以禁止電子煙，納管加熱菸為修法方向，與不少國家納管政策相同，引起不少吸菸者或非吸菸者的討論。不管如何，抽菸本身是會影響身體健康的行為，但加熱菸若能與市面上的傳統紙菸規範一樣，針對菸品成分、標籤、健康警示文字規範等進行清楚的管理，同時對製造、進口、銷售、廣告、促銷行為等課以責任，也能有效控管菸品在台面上的合法流通。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 


參考文章：
1.https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
2.https://health99.hpa.gov.tw/theme/4
3.https://health.gov.taipei/News.aspx?n=29A72D3D50AC4FC0&sms=D0CD2AED95ADAF4

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