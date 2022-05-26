抗疫到底！快篩陰不等於康復　醫授招對付長新冠

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對此，周百謙說明，新冠肺炎後遺症「長新冠」（Long COVID）可分為肺內症狀與肺外症狀，肺內症狀如咳嗽、呼吸道殘存問題，包含胸痛、胸悶、喘，肺外症狀包含腦霧、肌肉痠痛、記憶力、容易疲勞。其中若有肺內症狀如喘、胸痛、胸悶以及鼻塞要特別注意，而目前感染Omicron的確診者，在陽性轉陰性後，症狀多偏向是走路會喘、記憶力不佳、注意力無法集中等。
周百謙指出，後遺症定義較為困難，因為後遺症可能會持續一輩子較難回復，「到底是6個月有症狀、1年有症狀，還是多久有症狀比較難說」，通常持續1個月到3個月有可能都還有病毒殘存相關的症候群，因此後遺症可能要定義發病後3到6個月以上。
周百謙進一步解釋，由於台灣Omicron大規模傳染多在4月時開始，現階段痊癒後症狀多會認為是病毒造成的副作用治療，若想要定義有無腦霧等個案，要等待3至6個月後，大約7月或8月時，才會比較清楚哪些個案是持續型腦霧，哪些個案只是暫時性發炎。
「這些後遺症還是有可能痊癒！」，周百謙提醒，民眾染病後陽性轉陰性回診時，醫師首先會看有哪些症狀殘存，若包含胸痛、胸悶、呼吸阻礙等，會透過照X光片確認有無肺部發炎、纖維化等後遺症，第二部份會檢測生物標記，了解新冠肺炎有無造成骨質、慢性發炎影響，同一時間也會針對鼻塞、肺部發炎等症狀給予相對應藥物。
周百謙認為，「有些病人他的後遺症其實來自於沒有治療，沒有去找原因」，有時沒有治療，或是治療方向不對，都容易造成長新冠，讓症狀持續比較久，但若能找到原因治療，也許後遺症就會康復，更重要的是要解決共病問題，並適度休息與使用藥物治療，就可以改善許多困擾大家的症狀。
周百謙也提到，Omicron與先前Delta等變異株影響ACE等受體不同，症狀多以上呼吸道為主，許多痊癒病患仍會因上呼吸道症狀、喉嚨痛、胸悶、胸痛、鼻塞等問題求診，此時只要搭配適度抗組織胺、抗發炎藥物，就能減少發炎引起的系統性腫脹、疼痛，依照病人狀況做出合適檢查與治療，才能快速緩解病毒延後復原相關症狀。
中醫師陳潮宗接受《NOWnews今日新聞》採訪時也回應，隨著確診人數增加，若已打過3劑疫苗者，99%的病人會順利度過病毒考驗，但仍然有1%的病人有得到重症的機會，甚至有死亡的風險；若未打疫苗者，10%的人會得中重症，2%的人會死亡。但有些人確診後仍能然會留下後遺症，對身體永久的傷害。
陳潮宗強調，當確診後快篩陰性，並非就是恢復健康，「真正的問題才開始，我們要提高警覺」，隔離結束快篩後，「快篩陰性只是證明病毒濃度已下降到不會傳染給他人，但對自己身體的傷害，仍可能持續留下併發症」，例如有咽喉痛、一說話就咳嗽不止，及後遺症如有腦霧、心悸等。
部分確診民眾在服用抗新冠肺炎特效藥清冠一號後症狀多能緩解，不過陳潮宗表示，清冠一號有退燒、解肌肉痛、治療關節痛等作用，類似西藥普拿疼及阿司匹靈功效，但快篩陰性後，症狀已緩解就不宜繼續使用，可改用清熱解毒方繼續殺病毒，讓病毒在體內的濃度快速降到最低，就比較不會有肺部纖維化、肺部功能永久減退、耳鳴、耳聾、失眠、記憶力減退、失智（也稱為腦霧）等長新冠症狀。
陳潮宗分享，金銀花、倒地蜈蚣、黃連、黃柏，都是用來殺病毒、降低削弱病毒毒性的最佳藥物，對於留下的併發症，最常見的就是咳嗽、喉嚨癢、一說話就咳個不停，是因為病毒從呼吸道侵入的點，對黏膜組織傷害最大，需要一段時間的新陳代謝才會痊癒，「我們可以用中藥連翹、甘草、菊花、蒲公英、黃芩，為最為有效的藥物，以上五味藥仍然有很強抗病毒的作用，在臨床上有非常強的實證證明」。
「COVID-19病毒在體內與我們的免疫系統作戰，會消耗我們的身體的能量，有很多的能量被消耗掉，及消耗我們體內的水分津液，並產生併發症及後遺症！」陳潮宗建議，民眾應補充水分多的水果，如水梨生吃、西瓜、柑橘，與補充體內的水分，如用運動飲料以1比1兌水飲用，都是方便快速的方法，他也強調，要避免吃油炸辛辣的食物、以免讓病毒滯留體內、傷害健康，睡眠充足、少說話都是不錯的選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。