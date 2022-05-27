鬆綁！健身房開放「未打」3劑疫苗者運動　已接種免戴罩

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本次指引修正如下：
1.增列須完成3劑疫苗接種始得進入健身房之配套措施：顧客進入健身房應提供至少接種3劑疫苗證明，運動時無須佩戴口罩。如尚未完成接種3劑疫苗者，運動時應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離。
2.新增業者自主管控機制：健身房業者應訂定管控機制，落實查驗顧客進入健身房之3劑疫苗施打證明；如屬未完成3劑疫苗施打之人員，確保其運動時應全程佩戴口罩。
健身房「強化COVID-19疫苗第3劑接種規範」相關Q&A
Q1：民眾進入健身房是否須接種3劑疫苗才可以入場?
A：依中央流行疫情指揮中心規範，自111年4月22日起民眾進入健身房須接種3劑疫苗，並配合規範入場時提供接種疫苗證明供業者檢查。 自同年5月27日起，如尚未接種第3劑的民眾可以進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩，並和其他人保持安全的社交距離。
Q2：適用接種第3劑疫苗才能進入的「健身房」範圍為何？
A：1.目前有設置健身器材（如重訓、跑步有氧器材等），並有對外開放經營者。2.學校設置之健身房，如採自主或委外，並對外經營者。3.國民運動中心、健身房或健身會館，性質如屬多功能運動館，內有各自獨立空間，則規範範圍僅為內置之健身房，其他空間不屬於本次接種3劑疫苗規範對象。
Q3：健身房所屬教練/工作人員/從業人員(含流動人員)接種第3劑之相關規定？
A：均須完整接種3劑疫苗。如未完成3劑疫苗接種之所屬教練/工作人員/從業人員(含流動人員)，須每週快篩1次，新進人員須首次服務前提供3日內快篩或PCR陰性證明。
Q4：如民眾已經接種3劑疫苗，在健身房運動時需要佩戴口罩嗎？
A：不用。
Q5:進入健身房的民眾沒有接種第3劑，運動時也不佩戴口罩，請問有什麼罰則嗎？
A：1.教育部公告「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」，凡是進入健身房之參加者皆須接種3劑，應遵循指揮中心之防疫規範辦理。
2.依據衛生福利部111年3月28日衛授疾字第1110200317號函，針對嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施裁罰規定，當違反指引者，可依據傳染病防治法第70條處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。