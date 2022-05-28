促轉會規劃　中正紀念堂116年分階段空間改造

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促轉會建議，主管機關因儘速啟動「中正紀念堂轉型中長程計畫」，包含修正現行組織法、啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫、以競圖徵件模式遴選規劃設計方案、變更都市計畫、擬定文化資產配套的計畫。
修正現行組織法部分，促轉會指出，《國立中正紀念堂管理處組織法》使國家挹注資源維護各項威權象徵，與轉型正義政策相違，應修正或廢止相關條例。條例從今年規劃、明年草案研擬、113至114年審查與立法、115年施行、116年完成。
促轉會說，啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫部分，除協調國防部停止三軍儀隊在銅像大廳勤務，也開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構，重新配置大廳；展開藝術駐村計畫，透過藝術量能擴大園區轉型的對話契機。
以競圖徵件模式遴選規劃設計方案部分，促轉會表示，透過辦理國際競圖徵件來遴選園區轉型的空間方案，獲選作品可作為後續落實園區轉型的藍圖，進行相關工程規劃，預計113年啟動徵件、114至115年依結果進行規劃，116年分分階段進行空間改造工程。
促轉會表示，中正紀念堂於現況都市計畫為「中正紀念堂用地」。為符合未來土地使用構想及建築管理，並配套周邊的交通系統、土地使用及都市設計等都市計畫管制措施， 應視轉型目標變更都市計畫；另外中正紀念堂的保存，同時涉及文資法上國定古蹟及市定文 景觀的規範，轉型推動過程應予配套處理。