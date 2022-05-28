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促轉會規劃　中正紀念堂116年分階段空間改造

▲促轉會針對中正紀念堂轉型部分，規劃6年內進行5大工作項目。（資料圖／記者呂烱昌攝）
▲促轉會針對中正紀念堂轉型部分，規劃6年內進行5大工作項目。（資料圖／記者呂烱昌攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-28 13:43:23

促轉會將於後天正式解散，任務總結報告已正式在網路上公告，其中被外界關心的「中正紀念堂」轉型部分，促轉會規劃，6年內進行5大工作項目，並於116年達到組織調整再造完成、分階段進行空間改造、都市計畫變更實施等目標。

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報告指出，中正紀念堂園區作為具高度指標性的威權象徵，設置個別兩蔣塑像、遺像或命名空間，也透過空間布局、規劃設計與活動安排，展現對威權統治者的紀念與緬懷；因此轉型不能僅關注銅像、建築，須從整個園區視角出發。

促轉會建議，主管機關因儘速啟動「中正紀念堂轉型中長程計畫」，包含修正現行組織法、啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫、以競圖徵件模式遴選規劃設計方案、變更都市計畫、擬定文化資產配套的計畫。

修正現行組織法部分，促轉會指出，《國立中正紀念堂管理處組織法》使國家挹注資源維護各項威權象徵，與轉型正義政策相違，應修正或廢止相關條例。條例從今年規劃、明年草案研擬、113至114年審查與立法、115年施行、116年完成。

促轉會說，啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫部分，除協調國防部停止三軍儀隊在銅像大廳勤務，也開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構，重新配置大廳；展開藝術駐村計畫，透過藝術量能擴大園區轉型的對話契機。

以競圖徵件模式遴選規劃設計方案部分，促轉會表示，透過辦理國際競圖徵件來遴選園區轉型的空間方案，獲選作品可作為後續落實園區轉型的藍圖，進行相關工程規劃，預計113年啟動徵件、114至115年依結果進行規劃，116年分分階段進行空間改造工程。

促轉會表示，中正紀念堂於現況都市計畫為「中正紀念堂用地」。為符合未來土地使用構想及建築管理，並配套周邊的交通系統、土地使用及都市設計等都市計畫管制措施， 應視轉型目標變更都市計畫；另外中正紀念堂的保存，同時涉及文資法上國定古蹟及市定文 景觀的規範，轉型推動過程應予配套處理。

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