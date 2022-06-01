小米手環7貴100元有道理？想升級先看這裡　5大問題秒懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次很大的亮點放在螢幕上，從規格表來看從1.56 吋提升到1.62吋，看似小幅度的升級，但其實在解析度和亮度都有升級，在檢視通知的文字訊息時，的確是舒適一些些，但用來操控錶盤細部功能還是很容易誤觸。
問題2：全天血氧偵測好用嗎？
在疫情嚴峻的期間，血氧偵測異常重要，而與前代相比，小米手環7的血氧功能可以支援全天候監測，而且在低於90%時還有震動警示，對於家中長輩小孩來說是相當方便的功能。
問題3：兩代的配件可以共用嗎？
磁吸充電可以通用，不用把米粒拆下來就能進行充電。手腕帶則不建議共用，小米手環7的米粒雖然也可以塞進去小米手環6裡面，但其實會覺得卡卡的，服貼性也不好，這代除了標配的墨黑錶帶之外，其實還有很多腕帶可以選擇，價格也都不貴，就別糾結，買新錶帶比較好。
問題4：AOD微光螢幕
AOD功能可以推一下，小米手環7是目前小米手環首款配置該功能的裝置，不用抬起手腕就能看時間，有時手不方便抬起或是無法觸控時，這時就會覺得方便許多，把智慧錶成為一隻隨時都能看時間的手錶，實用功能再加分！
問題5：運動功能這麼多會不會很雞肋？
前代就有30幾種運動記錄功能，到了第7代高達120種的運動模式，甚至連下棋都可以進行紀錄，但認真說平常會用到的還是那幾種，像是跑步、游泳、爬山、騎車、健身房內訓練等，應該會有將近100款應該會很少開啟。