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小米手環7貴100元有道理？想升級先看這裡　5大問題秒懂

▲小米手環7(圖左)正式在台開賣，售價1195元，相較於小米手環6(圖右)功能有不少進階。(圖／記者周淑萍攝)
▲小米手環7(圖左)正式在台開賣，售價1195元，相較於小米手環6(圖右)功能有不少進階。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-01 19:34:19

小米手環7台灣6/1正式開放預購，預計6/8陸續出貨，售價1195元，相較於上一代小米手環6的開賣價1095元，這次悄悄漲了100元，這100元升級有理嗎？以下整理小米手環6用戶想要升級的5大問題，還沒往下看先說結論，整體升級有感，多了100元應該也算是有道理。

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問題1：螢幕尺寸真的有更好嗎？

這次很大的亮點放在螢幕上，從規格表來看從1.56 吋提升到1.62吋，看似小幅度的升級，但其實在解析度和亮度都有升級，在檢視通知的文字訊息時，的確是舒適一些些，但用來操控錶盤細部功能還是很容易誤觸。

▲小米手環7(圖左)、小米手環6(圖右)。(圖／記者周淑萍攝)
▲小米手環7(圖左)螢幕比小米手環6(圖右)更大，整體可視角範圍增加25％。(圖／記者周淑萍攝)
問題2：全天血氧偵測好用嗎？

在疫情嚴峻的期間，血氧偵測異常重要，而與前代相比，小米手環7的血氧功能可以支援全天候監測，而且在低於90%時還有震動警示，對於家中長輩小孩來說是相當方便的功能。

▲小米手環7(圖左)、小米手環6(圖右)。(圖／記者周淑萍攝)
▲實際用小米手環7測試血氧，雖然速度較慢，但檢測出來的數字和血氧機的數字差異不大。(圖／記者周淑萍攝)
問題3：兩代的配件可以共用嗎？

磁吸充電可以通用，不用把米粒拆下來就能進行充電。手腕帶則不建議共用，小米手環7的米粒雖然也可以塞進去小米手環6裡面，但其實會覺得卡卡的，服貼性也不好，這代除了標配的墨黑錶帶之外，其實還有很多腕帶可以選擇，價格也都不貴，就別糾結，買新錶帶比較好。

▲小米手環7(圖左)、小米手環6(圖右)。(圖／記者周淑萍攝)
▲小米手環7(圖左)可以沿用上一代的磁吸充電。(圖／記者周淑萍攝)
問題4：AOD微光螢幕

AOD功能可以推一下，小米手環7是目前小米手環首款配置該功能的裝置，不用抬起手腕就能看時間，有時手不方便抬起或是無法觸控時，這時就會覺得方便許多，把智慧錶成為一隻隨時都能看時間的手錶，實用功能再加分！

▲小米手環7(圖左)、小米手環6(圖右)。(圖／記者周淑萍攝)
▲小米手環7(圖左)AOD功能相當方便。(圖／記者周淑萍攝)
問題5：運動功能這麼多會不會很雞肋？

前代就有30幾種運動記錄功能，到了第7代高達120種的運動模式，甚至連下棋都可以進行紀錄，但認真說平常會用到的還是那幾種，像是跑步、游泳、爬山、騎車、健身房內訓練等，應該會有將近100款應該會很少開啟。

▲小米手環7(圖左)、小米手環6(圖右)。(圖／記者周淑萍攝)
▲小米手環7(圖左)支援高達120種的運動偵測。(圖／記者周淑萍攝)

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