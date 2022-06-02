男生為何喜歡偷偷DIY？逾3成民眾和伴侶「沒有性生活 」
性健康公司WOW Tech針對台灣民眾發布調查結果，發現多達34%的國人對性生活滿意度只有5分（滿分為10分），平均來看，國人性生活滿意度普遍偏低；而有超過3成的民眾與伴侶沒有性生活，只有23%的人是每周至少一次。此外，更有超過半數的人在有伴侶的情況下，仍會在獨處時藉由自慰達到性滿足。
不少女性都曾困惑，為什麼另一半總愛背著自己偷偷打手槍？WOW Tech指出，其實對男生來說，有時要取悅女生有點麻煩，不如自己解決比較快，此外更能夠自主掌握節奏與高潮點，並不代表是另一半不夠好或不愛了。
為何選擇自慰、而不和另一半發生性行為，是網路上萬年議題。相關討論指出，與其說「打手槍」是一種性需求，反而更像是忙碌一天後，會想好好洗個熱水澡，或是來罐酒精飲料放鬆壓力。此外，當慾望來襲時，通常還要顧及另一半的感受，也擔心自己表現如何，加上性行為頗花費體力，前戲也得花上不少時間，有些人才覺得自己來輕鬆、方便許多。
根據WOW Tech調查，雖然近半數的人表示從未使用過情趣用品，但有超過半數的人認為，男性和女性都需要使用情趣用品，也有42%的人認為男性在使用情趣用品上更容易被社會接受。
WOW Tech進一步解釋，男性選擇自己解決生理需求時，並不全然代表伴侶滿足不了或是感情逝去，因為不見得男生興致一來時，另一半就剛好有Fu，交往久了也難免會因為習慣對方身體而失去新鮮感，因此會透過自慰、看A片、使用情趣用品等，來滿足視覺刺激與性幻想。