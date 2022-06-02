兒童腸胃炎高峰期快到了 保持腸胃健康是不變之道

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當然對於大部分的患者而言，這些急性腸胃炎的症狀都不會太嚴重，也都能自行痊癒。但某些病毒如：諾羅病毒和輪狀病毒，還是有可能造成兒童嚴重的後果或大規模的傳染，如：托嬰中心或學校的交叉感染，尤其是對於5歲以下和原本就有潛在特殊疾病，如長時間使用類固醇或是免疫功能不足的的孩子們，就更需要特別注意了。
兒童急性腸胃炎的症狀，多半是造成兒童腹瀉(拉肚子)、 脫水，有時會伴隨發高燒、嘔吐、腹脹、腹痛或輕微感冒的症狀，若沒有得到妥善處置或善加管理病情，有些會導致電解質不均衡，甚至產生無菌性腦膜炎進而產生癲癇發作或癲癇重積狀態，更嚴重的時候可能會造成孩童的死亡甚或嚴重的神經學後遺症。
兒童罹患急性腸胃炎的照護要點
家中孩童一旦罹患了急性腸胃炎：
1. 最重要的是要補充因腹瀉流失的水分及電解質，避免造成脫水。如選擇以口服電解質（Oral Rehydration Solution，ORS）飲品來補充水分為宜，需盡量選擇低糖的產品而非僅以運動飲料加水稀釋飲用，否則高糖飲料的高滲透度反而會加重腹瀉症狀。
2. 由於腸胃道黏膜發炎受損，以致影響腸道消化吸收功能及乳糖酶之調節消化不良，除了醫師處方的口服藥以外，短時間內需要禁食約6至8小時，讓腸胃休息、減少刺激。
3. 待腸胃不適狀況稍緩後，才開始進食少量清淡的食物，一開始以流質食物或以少量多餐的方式吃一些清淡易消化的食物，如清粥、白吐司、麵條等。
4. 除非醫生認為有需要，否則不要自行隨意服用止瀉藥物，否則會延長腸道內毒性高的致病細菌停留在腸道的時間，影響病情。
「益生菌」有效加速康復、保持腸道健康
學理上已經有非常充足的實證顯示在兒童急性腸胃炎時，除了讓身體本身的免疫系統自然排出或消滅壞菌和病毒外，「補充益生菌」一樣可幫助促使腸胃炎加速康復。益生菌，為腸道健康的守護神，腸道中的益生菌隨時都在和壞菌針對腸道生態系搶地盤，益生菌的腳色就是維持好的且平衡的生態系，進而減少壞菌對身體的影響。每日服用特定功效的益生菌能減低各種製因之腸胃炎感染機率，即使不幸患上急性腸胃炎，服用益生菌亦能幫助盡快趕走病菌，加快康復時間，且在康復後快速建立健康的腸道菌相。現時已有大量的臨床研究證實了益生菌對腸胃炎的功效。
臨床上公信力極高的實證醫學資料庫 - 考科藍 (Cochrane Library)在2010年就以益生菌對腸胃炎的功效發表了一個大型的綜合系統性分析研究，一共分析了63份臨床研究，共包含了8014位參與者。綜合分析的結果顯示：益生菌的添加被證實能在性腸胃炎時平均減少腹瀉時間約25小時，並能減少持續腹瀉的風險約60%。在這篇綜合分析的文獻中也指出：益生菌與腸胃炎藥物一起使用是安全的，並且在縮短急性傳染性腹瀉的持續時間和減少腹瀉次數方面也具有明顯的有益作用。
醫師的親切叮嚀
常常在門診及病房查房時被問到甚麼才是好的益生菌？其實這是一個非常重要的問題，因為不同的益生菌菌株、數量、益生菌在人體中的存活率等，還是存在著差異。學理上是要有經由食藥署及官方認證之檢驗機構認證之益生菌才是合法且具備安全保障的！(文章來源：林口長庚醫院兒童內科部副部長 朱世明醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53954
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