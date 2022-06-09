國民法官體驗式問卷調查　司法審判信賴度高達9成滿意

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問卷結果顯示，民眾在參與「前」對司法審判「非常信賴」僅17.71％，在全程參與審判「後」，提升至51.97％；且在全程參與後，表達「強烈參與意願」者提高至7成1以上。
彭幸鳴表示，參與越深入，對法官、檢察官、辯護人或律師的看法，大多持正面評價，且整體評價越高；民眾參與審判與否，也與司法審判的信賴及對於國民法官制度的認同呈現正相關。
調查顯示，國民法官制度可使法官判決會注意到一般民眾的意見，判決的結果更能反應國民正當法律感情、提升國民的法律素養及對公共議題參與感，以及經由參與審判，讓一般人更能了解法院的審判程序及判決內容。
彭指，民眾在實際參與後，對於國民法官制度各項效益的認同程度也都有顯著提升，如：感覺司法審判更具親和力，不再遙不可及，從47.78％提升至69.52％。
彭說，有高達70.39％民眾希望參與審判前，能夠從法官處獲得有關法律原則、法律解釋的說明，可見多數民眾最關切的是自身是否可以勝任審判職務，做出妥適、公正的判決；另多數民眾認為能與法官討論，對評議有所幫助，且無礙於表達自身意見。
另外，民眾也反映，如何將司法文字用更淺顯易懂的白話言語讓國民了解是一項挑戰、國民法官宣導從吳念真到網紅參加後分享，再到職棒球場廣告，但建議可拍攝國民法官「職人劇」、國民法官相當依賴職業法官的介紹、講解與協助，因此對法官教育需補齊。