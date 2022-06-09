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梁朝偉被人稱讚專情　反吐一句話放閃劉嘉玲

▲梁朝偉（左）、劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（圖／劉嘉玲臉書）
▲梁朝偉（左）、劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（圖／劉嘉玲臉書）

文／姊妹淘

2022-06-09 20:00:00

一講到男神，很多人的腦海肯定會浮現梁朝偉。論演技，梁朝偉是拔尖，論愛情，他與劉嘉玲攜手超過30年、歷經風雨仍堅守彼此，是演藝圈裡頭的銀色愛侶。許多人都稱讚梁朝偉專情，但他接受港媒訪問時卻表示，和劉嘉玲在一起能完整做自己，「她是一個可以平衡我的孤獨、高情商的女人。」

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▲劉嘉玲和梁朝偉穿著正式禮服合照，向粉絲撒了一波狗糧。（圖／翻攝WANGFENGBRIDAL微博）
▲劉嘉玲去年在上海舉辦56歲慶生派對。（圖／WANGFENGBRIDAL微博）
早前劉嘉玲在陸綜談到維繫感情，深刻道理被網友奉為金句，筆者翻閱許多劉嘉玲的訪談，歸納她在感情中的3大信條。看完後，我也就明白為什麼梁朝偉最後會視她為最終歸屬。

信條一 女孩子要有跟世界競爭的能力

劉嘉玲認為，「結婚」只是兩個獨立個體選擇在一起生活，所以女生不要認為結婚就得讓另一半養。她說：「女孩子要有一定的經濟實力，要與這個世界同步銜接，不然會跟旁邊的人沒話題，久而久之，他就會跟外面的人去講話了。」

▲55歲劉嘉玲保養得宜，優雅氣質一如往昔。（圖／劉嘉玲IG）
▲劉嘉玲女強人形象鮮明。（圖／劉嘉玲IG）
秉持著自己對戲劇的專業，劉嘉玲會選擇跟梁朝偉說實話，她透露當初梁朝偉拍完《無間道》獲得迴響，人人都說他演技頂尖，但她卻告訴梁朝偉：「我覺得你沒有完全演好，你被稱讚只是因為觀眾對你有期待跟包容罷了。」聽完劉嘉玲的評論，梁朝偉也贊同，兩人還為此有一番討論，期許下回能更進步。

女孩子一定要在工作場域上有自己的專業，因為隨著時間歷練，妳會更了解外頭發生什麼事情，腦袋自有想法；若只是單純做家庭主婦，與社會脫鉤，和另一半的話題也就漸漸牛頭不對馬嘴，因為他不認為妳能給他任何工作與人生上的建議。

▲劉嘉玲在劇中氣場強大。（圖 / 情深緣起微博）
▲劉嘉玲擁有實力派演技。（圖／情深緣起微博）
誠如劉嘉玲補充：「你如果提供不了他的滿足感，他去找另一個人聊聊天也很正常。正如你也想得到別人的安慰、明白和理解。」

信條二 回憶是靠自己製造出來的

我見過許多交往多年的情侶都很愛把「我們生活就這樣啦，老夫老妻了！」掛在嘴上，將無趣生活美化成細水長流。

但劉嘉玲不贊同，她認為激情會隨著時間淡去，很多情趣就得靠著雙方努力去營造。在她的觀點裡，細水長流跟天天無聊是兩回事，「隨著我跟偉仔（梁朝偉）相處日久，我們都會去做某些事情加深彼此的感情。」

▲▼梁朝偉（上圖左、下圖）也愛衝浪。（圖／翻攝劉嘉玲IG）
▲梁朝偉（左）愛衝浪。（圖／劉嘉玲IG）
劉嘉玲說，她很注重儀式和節日，尤其是中國傳統節日，所以每年過年都會親自佈置，「妳要讓老公覺得家裡很溫暖，就會願意常常回家。」不只劉嘉玲，梁朝偉看似木訥，但每年生日、交往紀念日，他都會固定送花給劉嘉玲，「如果他在外地工作，他也是會委託快遞寄給我！」

▲劉嘉玲過年時會在樹上掛吊飾，增添新年喜氣。（圖／翻攝劉嘉玲IG）
▲劉嘉玲過年時會在樹上掛吊飾，增添新年喜氣。（圖／劉嘉玲IG）
「回憶是靠自己製造出來的」劉嘉玲堅定表示，如果想要替愛情保鮮，就不要把「懶惰」合理化成「老夫老妻」

▲梁朝偉和劉嘉玲在上海新居買了蘭花當新年裝飾。（圖／翻攝梁朝偉IG）
▲梁朝偉和劉嘉玲在上海新居買了蘭花當新年裝飾。（圖／梁朝偉IG）
信條三不要想著控制對方

劉嘉玲說，最完美的控制就是不控制。如果一味想抓住對方，代表自身無法給自己安全感，很容易使對方喘不過氣。都說談戀愛要像放風箏，有時候試著把線拉遠些，再快飛走時調整一下，讓關係多留一點空間，反而是對美好的。

▲劉嘉玲與梁朝偉結婚多年仍然幸福。（圖／取自劉嘉玲微博）
▲劉嘉玲與梁朝偉結婚多年仍然幸福。（圖／劉嘉玲微博）
梁朝偉在專訪時說過，他是一個很孤僻的人，很多時候女朋友會無法適應這點，只有劉嘉玲可以，「她可以平衡我孤獨這塊，因為她喜歡熱鬧，但又自己會拿捏，讓我感到很舒服。」

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