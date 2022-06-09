梁朝偉被人稱讚專情　反吐一句話放閃劉嘉玲

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信條一 女孩子要有跟世界競爭的能力
劉嘉玲認為，「結婚」只是兩個獨立個體選擇在一起生活，所以女生不要認為結婚就得讓另一半養。她說：「女孩子要有一定的經濟實力，要與這個世界同步銜接，不然會跟旁邊的人沒話題，久而久之，他就會跟外面的人去講話了。」
秉持著自己對戲劇的專業，劉嘉玲會選擇跟梁朝偉說實話，她透露當初梁朝偉拍完《無間道》獲得迴響，人人都說他演技頂尖，但她卻告訴梁朝偉：「我覺得你沒有完全演好，你被稱讚只是因為觀眾對你有期待跟包容罷了。」聽完劉嘉玲的評論，梁朝偉也贊同，兩人還為此有一番討論，期許下回能更進步。
女孩子一定要在工作場域上有自己的專業，因為隨著時間歷練，妳會更了解外頭發生什麼事情，腦袋自有想法；若只是單純做家庭主婦，與社會脫鉤，和另一半的話題也就漸漸牛頭不對馬嘴，因為他不認為妳能給他任何工作與人生上的建議。
誠如劉嘉玲補充：「你如果提供不了他的滿足感，他去找另一個人聊聊天也很正常。正如你也想得到別人的安慰、明白和理解。」
信條二 回憶是靠自己製造出來的
我見過許多交往多年的情侶都很愛把「我們生活就這樣啦，老夫老妻了！」掛在嘴上，將無趣生活美化成細水長流。
但劉嘉玲不贊同，她認為激情會隨著時間淡去，很多情趣就得靠著雙方努力去營造。在她的觀點裡，細水長流跟天天無聊是兩回事，「隨著我跟偉仔（梁朝偉）相處日久，我們都會去做某些事情加深彼此的感情。」
劉嘉玲說，她很注重儀式和節日，尤其是中國傳統節日，所以每年過年都會親自佈置，「妳要讓老公覺得家裡很溫暖，就會願意常常回家。」不只劉嘉玲，梁朝偉看似木訥，但每年生日、交往紀念日，他都會固定送花給劉嘉玲，「如果他在外地工作，他也是會委託快遞寄給我！」
「回憶是靠自己製造出來的」劉嘉玲堅定表示，如果想要替愛情保鮮，就不要把「懶惰」合理化成「老夫老妻」。
信條三不要想著控制對方
劉嘉玲說，最完美的控制就是不控制。如果一味想抓住對方，代表自身無法給自己安全感，很容易使對方喘不過氣。都說談戀愛要像放風箏，有時候試著把線拉遠些，再快飛走時調整一下，讓關係多留一點空間，反而是對美好的。
梁朝偉在專訪時說過，他是一個很孤僻的人，很多時候女朋友會無法適應這點，只有劉嘉玲可以，「她可以平衡我孤獨這塊，因為她喜歡熱鬧，但又自己會拿捏，讓我感到很舒服。」
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