世衛COVID-19溯源新團隊：疫源謎團仍未解

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「紐約時報」報導，世衛去年10月為調整疫源研究而重新任命溯源團隊。新團隊表示中國科學家已兩度分享資訊，包含來自未發表的研究，但中方在素材提供的落差使得確認疫情何時、何地出現仍有困難。
世衛重新任命的疫源調查團隊含來自美、中等20多個國家的成員。一些世衛以外的個別獨立專家表示，不確定新團隊能否幫世衛打破疫情溯源在中國的政治藩籬，後者阻礙許多病毒在中國境內的相關資訊發布。
世衛要求新團隊不光COVID-19疫情溯源，也要詳查未來可能出現的新病原。但名為「新型病原體起源科學顧問團」（Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens）的這個新疫情溯源團隊，目前還無權在中國境內和其他地方採取調查。
世衛疫情溯源新團隊的技術面負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，首份報告只是一個開端。
紐時預料新團隊在實驗室外逸的立場上，會較去年初派赴中國溯源的團隊更持開放態度；去年初前往中國調查的世衛團隊當時與中方發表共同溯源報告，稱實驗室外逸「極不可能」。
今天發表的這份最新報告指出，沒有新的資料指向實驗室外逸，但團隊內各組組長也說，他們想評估日後可能出現的所有證據。
調查團主席、南非普勒托利亞大學（University of Pretoria）醫學病毒學家范特爾（Marietjie Venter）說：「還沒收到任何真正指向、且我們也認為值得跟進的實驗室外逸報告。」
報告裡指出，探尋「實驗室外逸可能性」在新團隊裡遭來自中國、俄羅斯、巴西的成員杯葛，認為根本看不出有此必要。
雖然提及不少尚未正式發表、仍僅屬線上的疫源研究，但今天的新報告仍強調他們把重點擺在正式發表、已經同儕審查的研究資料。
報告內提到的未正式發表研究，包含亞利桑那大學進化生物學家沃洛比（Michael Worobey）今年稍早的相關研究，認為是蝙蝠感染像貉、狸這類野生動物，受感染野生動物後在武漢的華南海鮮市場出售而引發疫情。
沃洛比遺憾世衛新團隊沒細看他的研究，「我覺得只要仔細讀我們的研究預印本並了解相關證據，就能發現有很強的證據，指向疫情是經由華南市場的野生動物所引發」。（譯者：陳亦偉）1110610