限1天！Mister Donut甜甜圈買一送一 龍蝦套餐也買1送1
雖然下半年出國有望，不過今年暑假勢必還是得在台灣玩好玩滿。旅遊體驗預訂平台Klook持續主推國內體驗，吃喝玩樂全不放過，並力推半價促銷吸客，每日祭出不同商品買一送一，包括美食、離島船票、水上活動、觀光工廠門票等。明（12）日開跑Mister Donut甜甜圈買一送一，6月16日則有龍蝦套餐買一送一，想省錢先訂好提醒鬧鐘。
想按摩放鬆但不想貴鬆鬆，Klook推出皇家東方泰SPA按摩96小時快閃活動，最低4.3折起，比到現場購買還便宜，其中「肩頸背熱石舒壓加眼部溫敷60分鐘」方案享4.3折優惠，折價後是779元。
Klook即日起推出夏日買一送一活動，至6月22日前每天中午12點都會祭出不同商品進行促銷，包括美食、船票、體驗等商品。明（12）日中午12點將開賣Mister Donut甜甜圈限量買一送一，兩個甜甜圈特價39元，全台指定門市皆可兌換。
台北成旅晶贊飯店台北蘆洲館柏克菲餐廳，6月16日也將有買一送一限量優惠，兩份套餐最低462元起，就能有單點主餐及自助吧吃到飽，主餐有法式焗烤波士頓龍蝦、海陸三拼、松露野菇大利麵等可選，等於一個人最少花不到250元就能狂吃到飽。
針對民眾在夏天到離島出遊的交通需求，Klook也在限定日期推出船票限量買一送一，包括澎湖往返船票雙人套票，含機車租借3日方案享有買一送一，四人同行特價後是5100元。6月21日當天則開賣限量小琉球往返船票買一送一，兩人一起搭乘是410元，花小錢就能到小琉球踏浪、看海景。
至於夏天最受歡迎的水上活動及暑假親子出遊， 6月13日開搶小琉球體驗SUP立式划槳，買一送一共1190元；6月15日中午則可預訂萬國通路觀光工廠門票和體驗行程，探訪全台首座以行李箱為主題的園區，門票加體驗手作小存錢筒與收納盒，買一送一共468元。