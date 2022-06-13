預防腦霧怎麼吃？營養師「關鍵2招」：外食族也輕鬆上手
國內新冠肺炎疫情處在高原期，每天仍有數萬人確診，成功對抗病毒康復後，又要擔心可能有腦霧這類「長新冠」（long Covid）後遺症，除了持續靠藥物治療以外，從日常飲食中調整很重要！榮新診所營養師李婉萍提醒，確診康復後要降低身體發炎反應，並且清除對抗病毒後遺留下的氧化物，是飲食上的2大重點。這部分可以從兩方面著手，首先是採用「地中海飲食」，多攝取橄欖油、蔬果、全穀類、魚肉等食物，可以替身體掃除氧化物；另外，可以每天攝取4種以上顏色的蔬果，提升攝取植化素，可有效降低身體發炎反應。
李婉萍說，Covid-19病毒入侵身體後，容易產生免疫風暴造成身體發炎，身體在對抗病毒後，會遺留下很多的氧化物，就容易造成腦霧等後遺症，因此康復後飲食必須注意兩點，就是清除身體殘留的廢物（氧化物），其次是降低身體的發炎反應。
要掃除身體的氧化物殘留，李婉萍建議採用「地中海飲食」最有效，飲食中多攝取橄欖油等植物油脂，堅果、蔬果、白肉，少吃高糖、高鹽、高飽和脂肪酸或加工食物，就能預防認知退化，降低長新冠後遺症。
另一方面，要降低身體發炎反應，則要借重蔬果的「植化素」。李婉萍說，植化素是植物用於保護自己的物質，例如茄紅素、花青素等，很多人以為要預防或提升免疫力要多攝取維生素C，其實光吃維生素C效果並不一定最好，反而可以多吃例如芭樂等富含維生素C、又有芭樂多酚的水果，抗發炎效果更好。「外食族其實把握好每天攝取4種不同顏色度蔬果，其實大致就足夠了，例如過去吃便當大多吃高麗菜、豆芽菜，現在可以多選一些深綠色、紫色、菇類等食物，或是地瓜、馬鈴薯等等，都是很好的方法。」
李婉萍提醒，這種健康的飲食方法，不只康復後這段期間可以使用，其實民眾可以長期維持下去，尤其有糖尿病、三高、心血管疾病的患者，在確診後沒有適當控制飲食，很有可能導致血糖、血壓不穩的情況，透過飲食攝取好好控制身體狀況，甚至可以降低重複感染新冠肺炎的風險，效果相當顯著。