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特企／2022灃食SUPER食育教師大賽　徵件延長至7/15

▲灃食 SUPER 食育教師大賽徵件至2022年7月15日。（圖／品牌提供）
▲灃食 SUPER 食育教師大賽徵件至2022年7月15日。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-16 10:58:09

由灃食公益飲食文化教育基金會舉辦「2022灃食SUPER食育教師大賽」，原定6月30日截止徵件，但考量疫情對校園活動所造成的影響，因此將徵件時間延長至7月15日止。

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灃食教育基金會表示，為鼓勵校園第一線教育工作者發想創意教案，特別舉辦「2022灃食SUPER食育教師大賽」，讓學生藉由教案，學習到食育及生活素養，即日起收件至111年7月15日，歡迎幼兒園及國小教師踴躍報名，一起來挑戰總獎金高達27萬元的榮耀！

本屆競賽參賽教師需以幼兒園、國小學生為教學對象，不限領域、科目，內容須與營養5餐飲食資源網内容結合，以「校園午餐、飲食文化、在地食農、環境永續」四大主題為發想，設計出6~8節課的食育創意教案。

灃食教育基金會在2018年發起《營養5餐》計畫，集結各領域專家製作了多元飲食知識內容，並全數上網在營養5餐飲食資源網，希望藉由豐富的飲食教材、教案資源、圖譜與動畫影片，免費提供教育人員及大眾使用。

首屆食育教師大賽舉辦時，共吸引全台20縣市211組幼兒園及國小團隊參賽，不乏跨學科及跨校組隊，除了有英語、自然、社會、國語等多樣學科教師參與，有人從在地飲食文化出發，也有教案從民俗辦桌文化角度；還有從教案中傳遞「林下經濟」的新概念，展現台灣教師的教育軟實力！

本屆競賽規劃分為幼兒園組及國小組，教師可個人報名或組隊報名參加，主辦單位將頒發金獎獎金5萬元、銀獎獎金3萬元、銅獎獎金2萬元、優選獎金5000元。今年度更新增特別獎，若將教案內容融入台灣原住民族、客家或新住民的飲食文化元素，就有機會獲得特別獎1萬元的獎金，希望藉此鼓勵推動台灣多元的飲食文化。參賽規定及報名簡章，請至活動網站下載：https://www.fullfoods.org/2022super/

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