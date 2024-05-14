10年前買鴻海股票忘了！吳怡霈開帳戶愣：報酬率830% 真實收益曝
買股票放到忘記來了一筆意外之財！女星吳怡霈分享自己在10年前花了5萬多買了鴻海的股票，放到最近經過爸爸提醒才想起，沒想到本金5萬的鴻海股票竟然已經滾到50萬，報酬率高達830.72%，這也讓她直呼：「最賺錢的那支股票，就是你遺忘的那支」引起破萬名網友朝聖。
記者張嘉哲/綜合報導
吳怡霈表示「30歲時從一個月光族，大徹大悟跟著股市老手吳爸爸，開始買股票投資，爸爸最常跟我說的觀念是，投資是時間戰勝一切，待在市場越久越是贏家，10年前為了要買人生第一間房，把手上大多數股票換成頭期款，戶頭只留下兩三支股票，沒賣，爾後繳房貸換了銀行往來，也再開了一個證券戶，這幾年慢慢累積資產再把股票買回來，近幾年也逐漸有了投資心頭」。
「結果前幾天老爸突然說：『你買房前的那個證券戶，後來都沒去買賣嗎？』這才讓我想起我還有那個證券戶，都忘記裡面有什麼股票了！10年後再次登入一看，哇靠！我撿到錢了吧，830%投報率是什麼數字？難道這正是所謂的一張不賣，奇蹟自來嗎！」
只見吳怡霈貼出的證券戶資訊，吳怡霈10年前在鴻海一股18.11元買入，然而過去10年，鴻海現在一股的現價是169.5元，當然吳怡霈用了五萬多元買了鴻海股票，如今報酬率來到830.72%，總價值有超過50萬元，這也讓吳怡霈表示「不道聽塗說，不隨之起舞，多閱讀文章多觀察時事，不買不懂的，不聽4個數字代碼就亂進場」。
貼文曝光後，吸引超過萬名網友留言表示「哇！我也有一張放了10年的，但我的已經下市了，這是怎麼回事XD」、「實在是太強了，830%什麼概念」、「忘記的真的最賺，想當然很多人台積電放著到現在也是賺翻」、「價值型投資法，太強了」、「真的非常厲害耶，女股神快拜」。