日圓貶破156！換匯見0.2108元 換5萬賺1張迪士尼門票及3碗拉麵
日圓兌美元今（14）日早盤進一步貶破156價位，日圓兌新台幣換匯價也更便宜一點，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2108元，距離「0.20字頭」又更近了。若以換新台幣5萬元來說，與1月2日收盤價0.2217元相較，可以多換到11662日幣，相當賺到1張日本東京迪士尼門票，還可多吃3碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
在市場預期本通膨和經濟成長放緩，反觀歐洲經濟意外上行，美元指數回落，不過，日圓兌美元仍持續走貶，進一步貶破了156價位，下探156.45，亞洲主要貨幣兌美元也走弱，韓元早盤也從1363.86貶至1369.39兌1美元，離岸人民幣兌美元亦從7.2371貶至7.2417價位。
新台幣兌美元今日早盤也回貶，但貶幅有限，目前最低下探32.45元，貶值3.9分，目前在32.43元震盪。也由於日圓貶幅更大，也使得日圓兌新台幣換匯價也變便宜一點，台銀日圓現鈔賣出價早盤一度來到0.2108元，離「0.20字頭」又更近了。
若以換新台幣5萬元來說，與1月2日收盤價0.2217元相較，當時只能換到22萬5529日幣，現在可以換到23萬7191日幣，現在可以多換到11662日幣，以目前東京迪士尼成人門票最便宜7900日幣來說，相當賺了1張東京迪士尼門票，還可多吃3碗980日幣的一蘭拉麵。