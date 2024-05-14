快訊／Uber Eats花9.5億美元併購台灣foodpanda！2025年完成交易
先前foodpanda台灣總經理才說短期不會被併購，今（14）卻立即出現戲劇性的轉變，Uber和 foodpanda 母公司Delivery Hero SE 已經簽署協議，由 Uber 以9億5千萬美元現金併購 Delivery Hero 旗下的 foodpanda 台灣外送事業。此併購案尚須主管機關核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，並且預計於2025上半年完成交易。此外，兩家公司也簽訂協議，由 Uber 購買 Delivery Hero 價值3億美元的新發行普通股。這是台灣有史以來最大規模的國際併購案之一。在交易完成後foodpanda 台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至 Uber Eats 平台。在還沒有合併前，兩家依舊屬於不同公司，消費者權益不會受到影響。
記者周淑萍/綜合報導
關於foodpanda母公司與Uber簽訂的交易協議，foodpanda台灣方面也證實，發出聲明表示，此項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前，foodpanda的各項服務皆維持不變。foodpanda將持續投資及發展台灣市場，並以確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。
合併後，Uber Eats 和 foodpanda 將整合至一個平台。Uber Eats 表示透過合併帶給消費者更多的商品選擇和價格選擇，消費者可以從結合了 Uber 在台灣北部和主要城市所提供的較廣泛選擇，以及 foodpanda 在台灣南部和較小城市所相對擁有的優勢中獲益。消費者可以有更好的體驗，商家也能帶來更多訂單，外送合作夥伴以會有更多的接單機會。