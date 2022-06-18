COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《角落小夥伴》新電影神祕角色曝光　魔法夥伴勇闖小鎮

▲《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》全新角色「魔法師5人組」來到角落小夥伴的鎮上。（圖／威視電影）
▲《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》全新角色「魔法師5人組」來到角落小夥伴的鎮上。（圖／威視電影）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-18 12:30:00

「角落小夥伴」全新電影找來《夏目友人帳》導演大森貴弘、《貓的報恩》編劇吉田玲子、《衝吧烈子》動畫團隊Fanworks聯手打造全新的暖心故事《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》，電影正式預告17日曝光，可看到全新角色「魔法師5人組」來到角落小夥伴的小鎮上，與角落小夥伴共度魔幻的一晚。小夥伴們也變身魔法師，緊張又呆萌的表現讓人啼笑皆非。此外，不小心被留在鎮上的魔法師「五」與小夥伴們展開生活，並使用還不太熟練的魔法幫他們實現夢想。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲最小的魔法師「五」被留在鎮上，與小夥伴們展開生活。（圖／威視電影）
▲最小的魔法師「五」被留在鎮上，與小夥伴們展開生活。（圖／威視電影）
預告中，可看到在角落小夥伴居住的小鎮上，竟來了5位神祕的魔法師，不僅將平凡小鎮變得絢爛奇幻，還與角落小夥伴共度魔幻又快樂的一晚。不僅如此，角落小夥伴似乎也變成小小魔法師，仍不太熟練魔法的小夥伴們，生疏的坐著掃帚搖搖晃晃飛行，蜥蜴還不慎墜落，行為讓粉絲直呼：「可愛到犯規啦！」

此外，預告中也看到魔法師們回家時，意外將「粉圓」誤認為最小的魔法師「五」帶走，於是被留下的「五」與小夥伴們展開角落生活，不僅跟蜥蜴住在一起，還跟小夥伴們一同光臨咖啡廳、窩在角落取暖。為了報答大家的照顧，還不太熟悉魔法的「五」決定施展魔法，希望幫角落小夥伴們實現夢想，也因此發生許多「意外驚喜」，讓小夥伴們的性格變得迥然不同。《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》8月5日在台上映。


媽超商借廁所「瞄成人A片區倒退嚕」!大喊那不是我女兒嗎

媽廁所發現女兒拍A片氣炸！薪水8位數　態度變了為她加油

女優拍A片擺爛不動　片商「1招大絕」讓人怕了！

長髮妹穿Bra打保齡球！彎腰驚動4萬人　本尊是百萬網美

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀