《角落小夥伴》新電影神祕角色曝光 魔法夥伴勇闖小鎮
「角落小夥伴」全新電影找來《夏目友人帳》導演大森貴弘、《貓的報恩》編劇吉田玲子、《衝吧烈子》動畫團隊Fanworks聯手打造全新的暖心故事《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》，電影正式預告17日曝光，可看到全新角色「魔法師5人組」來到角落小夥伴的小鎮上，與角落小夥伴共度魔幻的一晚。小夥伴們也變身魔法師，緊張又呆萌的表現讓人啼笑皆非。此外，不小心被留在鎮上的魔法師「五」與小夥伴們展開生活，並使用還不太熟練的魔法幫他們實現夢想。
預告中，可看到在角落小夥伴居住的小鎮上，竟來了5位神祕的魔法師，不僅將平凡小鎮變得絢爛奇幻，還與角落小夥伴共度魔幻又快樂的一晚。不僅如此，角落小夥伴似乎也變成小小魔法師，仍不太熟練魔法的小夥伴們，生疏的坐著掃帚搖搖晃晃飛行，蜥蜴還不慎墜落，行為讓粉絲直呼：「可愛到犯規啦！」
此外，預告中也看到魔法師們回家時，意外將「粉圓」誤認為最小的魔法師「五」帶走，於是被留下的「五」與小夥伴們展開角落生活，不僅跟蜥蜴住在一起，還跟小夥伴們一同光臨咖啡廳、窩在角落取暖。為了報答大家的照顧，還不太熟悉魔法的「五」決定施展魔法，希望幫角落小夥伴們實現夢想，也因此發生許多「意外驚喜」，讓小夥伴們的性格變得迥然不同。《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》8月5日在台上映。