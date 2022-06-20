特企／AirTamer為生活添加一層防護 打造安心呼吸保障
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5遲早會進入社區，BA.4、BA.5傳播力恐增加20％至30％。空氣傳染風險升高，BA.4、BA.5可能已經進化成更易於感染肺部細胞，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民指出，BA.4、BA.5最主要威脅是在「讓感染過新冠肺炎的人再感染」，預估今年9月、10月會再有另一波疫情。現在人人都想做好防疫，除了勤洗手、戴口罩、打疫苗、酒精消毒外，對於多一層防護更是重要，尤其是現在一線還在辛勞為我們服務的醫護人員，我們要如何在生活中添加一層防護，避免在室內公共空間受感染的機會，知名一般科醫師張義佳醫師就選用美國個人空氣清淨機領導品牌AirTamer加強個人防護，用負離子幫助降低空氣中看不見的威脅，頸掛式個人式負離子空氣清淨機，藉由高濃度負離子淨化空氣的原理，排除空氣中危險因子，打造安心呼吸第二層防護，降低BA.5成為主流病毒株後可能造成突破性感染的風險。
台灣現在每日確診數破萬，許多診所醫院都在盡力為民眾提供確診診療服務，位於一線的醫師護理師們，都如何自保呢?大千醫院的劉榮啟醫師表示「每天與問診民眾接觸，也經常出醫療院所及各大院所，我會隨身配戴AirTamer，加強防禦空氣中看不見的汙染物與過敏原。家醫科姚偉明院長也提到「要避免被看診的民眾傳染病毒除了在診間放置空氣清淨機是不夠的，我選AirTamer個人隨身空氣清淨機來阻斷空氣傳播。」多位醫護人員在險峻的時期除了口罩酒精外，選用AirTamer為自己增加一層防護保障自己的安全。
AirTamer是美國隨身空氣清淨機的領導品牌，全球最高規格，不同於被動式過濾功能，AirTamer以主動出擊的方式，透過碳纖維毛刷脈衝式釋放破億負離子，將配戴者周圍的懸浮微粒包覆並使其帶負電荷，利用電荷同極相斥原理，可將空氣中帶有負電的污染物排開，或與帶有正電的有害物質結合為重離子沉降，將一公尺範圍空氣淨化，打造個人防護罩。AirTamer經日本北里環境實驗室證實，可去除空氣傳播病毒達到99%，並且可去除PM2.5 99.92%、細菌90-94%、TVOC及甲醛99%，不僅隨身提供最佳空氣淨化，亦可加強隨身空氣病毒防護。
AirTamer每秒產生的高濃度負離子，可快速淨化空氣中PM2.5、病毒、細菌及有害物質，以此大幅減少人體接觸空氣威脅機會，以A320為例，每秒脈衝式釋放負離子，噴射口破億負離子濃度，如同健康保護傘，可以保持機身一公尺內的好空氣，讓配戴者多一重保障，且機身重量僅60g，充電3小時候即可續航150小時以上，重量輕巧、耗電低，保護效果是許多醫護人員給予肯定的靠山，也是一般民眾加強呼吸防護、降低空氣傳染風險的好選擇。
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官方網站：https://bit.ly/AirTamer官方網站