COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

接納烏克蘭為候選國　歐盟執委會主席：變革之風吹過歐陸

▲歐盟執委會主席馮德萊恩大力支持烏克蘭獲得歐盟候選國資格。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟執委會主席馮德萊恩大力支持烏克蘭獲得歐盟候選國資格。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-24 07:42:42

歐洲聯盟（EU）的領袖們，在為期2天的領袖高峰會中，正式接受烏克蘭和摩爾多瓦，成為歐盟候選國，與此同時，俄烏兩軍在烏東的戰鬥仍在激烈進行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在推特上表示，領導人們的決定不只堅固了歐盟，也堅固了烏克蘭等國對抗俄羅斯帝國主義的決心，歐盟正在創在歷史，也誠摯歡迎新成員加入歐盟這個大家庭。

馮德萊恩聲稱，歷史正在前進，不僅指俄烏衝突，還有再次吹過歐洲大陸的「變革之風」，烏克蘭、摩爾多瓦和喬治亞，都透過行動證實想要改變的決心。消息一出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人，都在官方推特上感謝歐盟的有關決定。

雖然來自歐盟的善意算是明確，但要從候選國成為真正的成員國，烏克蘭還有漫漫長路要走，因為要成為歐盟正式成員，須滿足一系列的標準和條件，包含民主、人權、法治、經濟，這對從前蘇聯繼承缺陷制度的烏克蘭來說並不容易，必須進行大量清理腐敗的政治和經濟改革，特別是戰爭的發生還會大大延緩開啟談判的腳步。

一般而言，從候選國轉為正式成員國，至少都需要數年時間，但基輔駐歐盟大使尚特索夫（Vsevolod Chentsov）表示，儘管真正的一體化只能在俄烏戰爭結束後展開，但候選身份仍是正式邁向歐盟成員資格的重要第一步。

需要留意的是，有分析指出，基輔快速獲得候選國資格一事，似乎也激怒了巴爾幹地區的一些國家，例如波士尼亞與赫塞哥維納，因為他們為了加入歐盟已經等待了許多年，現在更有被「邊緣化」的感覺。

專家警告，這可能導致俄羅斯和中國有機會將影響力擴展到該地：「歐盟越不向巴爾幹地區發出統一和明確的信號，其他惡意因素就越會利用這一空間和真空」，也考驗歐盟「一碗水端平」的功力。

影／立陶宛擊中俄弱點？加里寧格勒恐被孤立　居民反應曝

全球暖化另類影響！研究：開闢新北極航道、繞過俄控制區

烏克蘭離加入歐盟更進一步？外媒分析為何蒲亭老神在在

俄放行「中吉烏鐵路」　中國專家：解決被制裁的物流問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀