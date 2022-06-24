接納烏克蘭為候選國　歐盟執委會主席：變革之風吹過歐陸

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馮德萊恩聲稱，歷史正在前進，不僅指俄烏衝突，還有再次吹過歐洲大陸的「變革之風」，烏克蘭、摩爾多瓦和喬治亞，都透過行動證實想要改變的決心。消息一出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人，都在官方推特上感謝歐盟的有關決定。
雖然來自歐盟的善意算是明確，但要從候選國成為真正的成員國，烏克蘭還有漫漫長路要走，因為要成為歐盟正式成員，須滿足一系列的標準和條件，包含民主、人權、法治、經濟，這對從前蘇聯繼承缺陷制度的烏克蘭來說並不容易，必須進行大量清理腐敗的政治和經濟改革，特別是戰爭的發生還會大大延緩開啟談判的腳步。
一般而言，從候選國轉為正式成員國，至少都需要數年時間，但基輔駐歐盟大使尚特索夫（Vsevolod Chentsov）表示，儘管真正的一體化只能在俄烏戰爭結束後展開，但候選身份仍是正式邁向歐盟成員資格的重要第一步。
需要留意的是，有分析指出，基輔快速獲得候選國資格一事，似乎也激怒了巴爾幹地區的一些國家，例如波士尼亞與赫塞哥維納，因為他們為了加入歐盟已經等待了許多年，現在更有被「邊緣化」的感覺。
專家警告，這可能導致俄羅斯和中國有機會將影響力擴展到該地：「歐盟越不向巴爾幹地區發出統一和明確的信號，其他惡意因素就越會利用這一空間和真空」，也考驗歐盟「一碗水端平」的功力。