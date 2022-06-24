建中學霸「常使用3C」正取二台大醫！作家驚：太不公平了

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王蘭芬於文中說道，這位建中高材生名叫賈子謙，過去在校時還是校內弦樂社社長，爸爸是大學教授，媽媽是國小老師，「但不知是不是看過太多學生，領悟強扭的瓜不甜道理，所以從沒逼迫子謙跟他哥哥念書，也沒要求他們補習」。
賈子謙表示「我小時候有跟外師學英文，然後台大醫一階過了之後有去補二階的科目」，除此之外都是靠自己學習「主要是我自己的原因，我覺得自己念比較容易理解」。他又提到，自己小學到國中是永遠的全班第一，同時間內，從大班開始學鋼琴，小學二年級開始學小提琴，高中進了建中弦樂社，「發現居然缺長笛手，於是我又跑去學長笛。」高二不但當上社長，還自組五人室內樂團，常去醫院、老人院、偏鄉演奏。
聽到這裡，王蘭芬也有些困惑「天吶這麼忙，你什麼時間念書？」賈子謙也回應「我高一、高二因為放學要練團三個小時，回到家吃飯洗澡後，大概只能再念兩個小時。不過從要參加社團開始，我就在心裡跟自己約定，一定要維持在校排或類排的前三十才行。」
王蘭芬又追問「如何能做到呢？兩個小時不算多耶。」賈子謙則說「可能參加社團跟好好念書都是自己的選擇，所以會有自律的意識，上課跟念書時專注力很夠。」
賈子謙又提到，高二下大概5、6月時，因為疫情開始在家上網課並需要在電腦上寫考卷，他剛好看到youtube上有人介紹使用iPad Pro加上Apple pencil可以直接寫在上面，認為有助於提升學習效率，於是在跟爸爸討論後，爸爸同意幫他出一半的費用購置。
高二下卸任弦樂社社長後，賈子謙也為自己擬定讀書計畫表，除了買一堆複習講義來寫外，也上網下載各種考古題跟模擬考題，並直接在iPad上寫，「這樣資料存檔很清楚，也不用把一堆書帶來帶去」，還能直接在上面計算，不用買一堆計算紙。他強調，「不斷寫題、一直寫題」的重要，「寫題才知道哪裡不會，一直寫才能維持手感跟速度。」
此時王蘭芬又好奇問道「使用3C如何抵抗打電動跟看手機的誘惑？」賈子謙則笑著回應「打電動我其實還好，打電動對我來說是社交，同學約我就打幾場，回家不會再拿起來打，至於手機我是使用iPhone內建的App Limits，設定每種App一天只能使用多少分鐘，密碼只有我媽媽知道，如果還有需要用的地方，回家再請她解除。有時也會在youtube上看情境喜劇，我拿那個當計時，看完就是休息20分鐘了，可以繼續念書了。」
到了學測的二階考試，賈子謙也分享自身看法「我看了平台上考上不同學校的同學的學習歷程分數，發現正常來說都是80幾分，表示教授們並不希望讓學習歷程的分數成為錄取關鍵，所以我覺得以平常心好好做完就可以，反而面談是勝負之戰，教授喜歡你可以給90幾分，不喜歡的話給60幾分，這部分佔二階的百分之四十，非常重要。」
至於後續的面試部分，賈子謙則說「據我觀察，教授並不會偏愛某種特質或個性的學生，而是會從這個人有沒有自然誠懇表達出真實的自我，從中判斷你適不適合這個系。」
聽完這回答後，王蘭芬也好奇「你可以舉例嗎？台大面談時你被問到什麼問題。」賈子謙回答「老師問我為什麼想念醫學系，我回答因為從小喜歡看偵探小說，因為偵探破案需要從許多蛛絲馬跡去推論，而醫病其實也是這樣，要從各種細微的症狀找出真正生病的原因。」
最後賈子謙也坦言，曾羨慕一些同學出國念大學「但後來想一想，留在台灣念醫科，最大的優點是可以留在爸媽身邊」，同時可以好好照顧父母。聽到這答案也讓王蘭芬驚呼「你怎麼會這麼乖啊，把自己的人生跟責任看得如此清楚。」賈子謙則說「我覺得建中教給我很多，尤其是同學，大家對彼此的影響很大。如果有下輩子的話，我還想考回來建中念書」。（編輯：潘毅）
【本文獲作家《王蘭芬》授權，非經授權勿任意轉載】