財經小辭典／美國經濟衰退聲浪大　如何定義軟著陸？

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不只是馬斯克唱衰美國經濟，根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的調查，有許多經濟學家認為美國經濟陷入衰退的可能性大增，預估未來12個月經濟陷入衰退的概率高達44%；外資高盛（Goldman Sachs）也估計，在高通膨和俄烏戰爭因素下，美國經濟明年陷入衰退的可能性為30%，遠比先前預測的15%還要高。
事實上，一般認定「經濟衰退」（Recession）是指連續兩個季度的國內生產毛額，也就是GDP成長率有下降的趨勢，且下降幅度達2%以上；而美國國家經濟研究局（NBER）對經濟衰退有更嚴謹的測量項目，例如，綜合評估實質 GDP、實質收入、就業情況、工業生產指數、批發零售數據等，大多數經濟領域內的經濟活動，連續數個月出現下降，即稱為經濟衰退。
美國除了GDP之外，通常還有幾個關鍵指標可用來參考觀察經濟是否有衰退的跡象，像是消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、零售銷售到告（Retail Sales）、美債收益率，以及非農就業報告 (NFP)等，都是美國每月重點關注的經濟數據。
近期通膨、升息引爆美股重挫、落入熊市（Bear Market），許多人會將經濟衰退和股市熊市混為一談，事實上，股市熊市指的是股價或大盤指數從近期高點下跌超過20%，若要論美股現在屬於牛市還是熊市，一般都會觀察標普500、道瓊工業、那斯達克等美國3大指數的變化。
針對升息，鮑爾曾在3月2日時告訴國會「我覺得我們很有機會能實現所謂軟著陸」，卻又在本月23日坦言，聯準會為遏制通膨，恐不得已要升息至造成經濟衰退的程度，並認為經濟軟著陸難度不低，如何分辨軟硬著陸，劃分的界線又是為何？
事實上，台灣經濟研究院研究員邱達生曾說過，所謂的軟著陸、硬著陸並沒有很明確的定義，根據投資、金融教育以及金融產品美國網站「Investopedia」解釋，在經濟學中，軟著陸是指經濟增長周期性放緩，這是美國中央銀行的目標，旨在提高利率以阻止經濟過熱時，不會導致嚴重衰退，也可能指特定行業或經濟部門逐漸或相對無痛的放緩現象。
而硬著陸是一種航空用詞，指設一種高速著陸，但非墜機狀態，這個比喻用於高速發展的經濟體，這些經濟體的增長突然受到嚴重制約。由紐約聯邦準備銀行所做的經濟模型預估，美國經濟軟著陸的機率僅10%，硬著陸達80%，此處所說的軟著陸是指美國未來兩年半國內生產總值（GDP）年增雖放緩，但仍保持成長；硬著陸則指未來兩年半內，至少一季會出現較去年同期下降1%以上的情況。