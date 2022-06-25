禁加熱菸？青年批：如同能賣全糖珍奶卻禁賣半糖

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董書序表示，加熱菸開放三個理由，站在對吸菸者的危害來說，傷害比傳統的香菸來的低的，有一個危害更少的新選擇，那應該是要開放的，加熱菸並沒有燃燒，不會有菸灰對環境造成的污染，再者，因為沒有合法的取得管道，導致市面上有許多水貨，反而造成未成年吸菸的狀況無法被掌握，也讓菸害防制有困難。今天該思考的是是否能讓消費者有不那麼臭的新選擇。
董書序進一步舉例，就像是有人為了減糖，從全糖的珍奶喝到半糖的珍奶，到微糖的珍奶，「我們不能說因為半糖的珍奶因為也有糖，對身體也有害，而且半糖可能會讓消費者喝更多，所以我們就禁賣半糖珍奶」，應該思考的是是否讓消費者有選擇的權利，能有傷害更小的新選擇，而對於環境、他人的危害，台灣甚至可以參考更嚴格的日本作法，吸菸者需要在專屬的設置專區才能吸菸等。而對於越抽越多的人，董書序認為這是個人的選擇，無關乎立法管控與否，甚至許多傳統紙菸的消費者在使用了味道較輕的加熱菸後，不去吸食紙菸，成為紙菸的替代品。
康照洲則說，此次對於菸防法修法雖然說要將加熱菸納入管制，不過此次修法看到的相關配套較少，應該是未來著重的重點。而跟傳統的指菸比較是否有比較好？康照洲表示，目前沒有做人體試驗和動物試驗，還沒有定論，不過就其產生的物質下，現況下已有很多科學證據可以提供政府參考，不過新興菸品和原來的產品來做比較，以成分來進行推測，的確新興菸品產生的化學物質是比較少的，但對於日後是否有助於戒菸還需要實證。
康照洲指出現在對於加熱菸大約是三個疑問，第一個是對吸食者的傷害是否較小，其實目前已經有很多科學的研究證據，第二是會不會增加吸食人口、第三是會不會讓吸食者使用量增加，後兩者建議可以做進一步研究討論。是否要納管應該進行科學評估，再進行風險管理，以風險評估來看，傳統紙菸絕對是不健康的，因為歷史因素而警語等等，在進口上有需要具備料，因此管理的模式才是更重要的。