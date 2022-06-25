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禁加熱菸？青年批：如同能賣全糖珍奶卻禁賣半糖

▲青年代表董書序（左一）指出，不管是對吸菸者、周遭他人或環境，加熱菸的危害都更少。陽明交大副校長既藥學院院長康照洲則說，此次修法看到的相關配套較少，應該是未來著重的重點。（圖／跨世代論壇）
▲青年代表董書序（左一）指出，不管是對吸菸者、周遭他人或環境，加熱菸的危害都更少。陽明交大副校長既藥學院院長康照洲則說，此次修法看到的相關配套較少，應該是未來著重的重點。（圖／跨世代論壇）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-25 15:03:03

電子煙、加熱菸等新興菸品層出不窮，然而在立法院此次會期，15年未修的《菸害防制法》多項關鍵條文仍保留未決。《NOWnews今日新聞》在今（25）日下午2點舉辦跨世代系列論壇「加熱菸禁不禁？」邀請民眾討論新興菸品相關議題，支持開放方青年代表董書序指出，不管是對吸菸者、周遭他人或環境，加熱菸的危害都更少。陽明交大副校長既藥學院院長康照洲則說，此次修法看到的相關配套較少，應該是未來著重的重點。

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到底加熱菸該不該禁？比起紙菸，加熱菸是否真的對健康較無害？未來法院三讀修法後，加熱菸可望合法上市，對台灣社會帶來什麼衝擊？「CROSSROAD跨世代論壇」邀請青年代表董書序、精神科醫師邱南英、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務監事魏芳君與陽明交通大學藥物科學院院長康照洲對談。

董書序表示，加熱菸開放三個理由，站在對吸菸者的危害來說，傷害比傳統的香菸來的低的，有一個危害更少的新選擇，那應該是要開放的，加熱菸並沒有燃燒，不會有菸灰對環境造成的污染，再者，因為沒有合法的取得管道，導致市面上有許多水貨，反而造成未成年吸菸的狀況無法被掌握，也讓菸害防制有困難。今天該思考的是是否能讓消費者有不那麼臭的新選擇。

▲董書序進一步舉例，禁止加熱菸就好像禁止飲料店賣半糖珍奶，卻能賣全糖珍奶，只是讓消費者少了一個傷害更小的新選擇。（圖／跨世代論壇）
▲董書序進一步舉例，禁止加熱菸就好像禁止飲料店賣半糖珍奶，卻能賣全糖珍奶，只是讓消費者少了一個傷害更小的新選擇。（圖／跨世代論壇）
董書序進一步舉例，就像是有人為了減糖，從全糖的珍奶喝到半糖的珍奶，到微糖的珍奶，「我們不能說因為半糖的珍奶因為也有糖，對身體也有害，而且半糖可能會讓消費者喝更多，所以我們就禁賣半糖珍奶」，應該思考的是是否讓消費者有選擇的權利，能有傷害更小的新選擇，而對於環境、他人的危害，台灣甚至可以參考更嚴格的日本作法，吸菸者需要在專屬的設置專區才能吸菸等。而對於越抽越多的人，董書序認為這是個人的選擇，無關乎立法管控與否，甚至許多傳統紙菸的消費者在使用了味道較輕的加熱菸後，不去吸食紙菸，成為紙菸的替代品。

康照洲則說，此次對於菸防法修法雖然說要將加熱菸納入管制，不過此次修法看到的相關配套較少，應該是未來著重的重點。而跟傳統的指菸比較是否有比較好？康照洲表示，目前沒有做人體試驗和動物試驗，還沒有定論，不過就其產生的物質下，現況下已有很多科學證據可以提供政府參考，不過新興菸品和原來的產品來做比較，以成分來進行推測，的確新興菸品產生的化學物質是比較少的，但對於日後是否有助於戒菸還需要實證。

康照洲指出現在對於加熱菸大約是三個疑問，第一個是對吸食者的傷害是否較小，其實目前已經有很多科學的研究證據，第二是會不會增加吸食人口、第三是會不會讓吸食者使用量增加，後兩者建議可以做進一步研究討論。是否要納管應該進行科學評估，再進行風險管理，以風險評估來看，傳統紙菸絕對是不健康的，因為歷史因素而警語等等，在進口上有需要具備料，因此管理的模式才是更重要的。

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