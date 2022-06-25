開不開放是假議題！青年：加熱菸納管才有助於面對問題

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加熱菸對於人體有非常大的危害，但董書序也提醒，健康並不能無限上綱，政府的政策也不會拿人民的健康作為唯一的考量，「如果要以健康作為唯一判准，為什麼會有火力發電廠？為什麼可以買速食？為什麼工程師可以賣肝？因為有些時候健康不是我們唯一在乎的問題，當今天消費者的確對於加熱菸有需求，而且已經在使用，我們更應該把它透明化、公開化，將問題浮上檯面。」
董書序表示，例如規定公共空間就是無法使用，制定罰則、法規，用法律來約束才是對全體人民、無論是否為吸菸者最好的做法，現況下加熱菸已經進到消費者市場中，確實在修法後會有衍伸的相關問題，要透過持續的討論和修正加以完善，至於開放加熱菸導致吸菸人口上升的觀念，其實不應該完全歸因於加熱菸的開放，吸菸的人之所以會吸菸還有很多的因素，包含現代人的文明病焦慮、失眠、憂鬱；人與人之間的關懷減少；身心靈有沒有真正放鬆，這些才是能讓吸菸者有效減少的痛點。
「反觀政府的態度、立場應該要非常鮮明，充分盡到資訊告知義務」，應該完全揭露資訊，告訴正在考慮要不要抽紙菸或是加熱菸的消費者，都事前能知道這同樣是菸品、對人體有害、無助於戒菸、未成年禁止，這些都是有意義的討論和必要的限制，透過法規納管，才有辦法解決未來連我們都沒有辦法預測的問題，如果只要是對健康有危害的產品都應該禁止，那麼含糖飲料、速食業甚至是夜店，都應該全面禁止，但這顯然不是一個尊重多元包容的民主社會應該有的樣態。
陽明交大副校長既藥學院院長康照洲也同意，是否納管還是要經過各界有效的討論，最後在立院決策，不過從行政單位討論開始，也經過有很多的公聽會、搜集專家意見資料，並不是說一個主管機管想開放就可以開放，是包含民意、管理單位綜合考量的結果，長遠目標當然是無菸環境，減少任何再開放是好的，但現在就是出現各種的菸品，那麼應該嚴管還是疏導，這是未來政府該好好檢討的，開放必須要有好的管理措施，避免造成更多人吸食菸品，這也不是各界樂見的，「誰可以買？如何買？如何包裝，都應該要有好的管控，減少對日後的衝擊」。