兄弟姊妹同年級編班 全教產：應開放讓家長選擇是否同班
暑假將至，各縣市國中小將進行新生編班，目前各縣市的「常態編班及分組學習補充規定」均規定，雙（多）胞胎學生編班，得依家長意願於編班前選擇同班或不同班，但全教產今（27）日表示，接獲家長反映兄弟姊妹為就讀同一年級的學生時，無法選擇同班或不同班，家長得兼顧2個班級很累，建議各縣市教育局採開放措施、讓家長選擇。
依據各縣市的「常態編班及分組學習補充規定」，子女若屬雙胞胎或多胞胎，家長可依其意願選擇同班或不同班，但若屬不同胎的兄弟姊妹就讀同一年級時，則僅有台北市、高雄市、台南市、台東縣政府等開放讓家長可選擇同班或不同班。
全教產指出，或許因少子化之故，各縣市可能只注意到雙胞胎或多胞胎，卻忽略有些家庭可能9月生一個、隔年8月又再生一個，此時屬不同胎的兄弟姊妹就會讀同一個年級。
全教產接獲家長反映兄弟姊妹不同班，家長要兼顧2個班級的公告及活動，若活動撞期，很難取捨，且作業、學用品若放錯書包，較難及時救援，班級課業不一致時，家長也需較費心。若兄弟姊妹能同班，孩子們可就近照顧，家長也只要關注1個班級導師的公告與活動，家長協助課業亦較方便。
全教產建議教育部應出面協調各縣市教育局採取開放措施，多施行一個新手爸媽的友善措施，也是鼓勵生育，畢竟出生率不能再降了！